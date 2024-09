Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 сентября в Политехническом университете прошёл второй саммит славянских университетов «Славянский горизонт-2024». Мероприятие было организовано Администрацией Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Участниками саммита стали делегации четырёх славянских университетов: Российско-Армянского, Белорусско-Российского, Кыргызско-Российского и Российско-Таджикского, а также представители вовлечённых в проект российских вузов.

Пленарную сессию открыла проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова: Мы не зря назвали мероприятие дискуссионной площадкой, мы обсуждаем все аспекты образования — от методик преподавания до взаимодействия с предприятиями-работодателями. Коллаборация со вторым саммитом славянских университетов “Славянский горизонт-2024” позволит нам расширить границы и передать лучшие образовательные практики .

Декан физико-технического факультета Томского государственного университета Юлия Рыжих представила в своём докладе новый образ системы высшего образования на примере кейса ТГУ.

Сегодня система высшего образования Российской Федерации претерпевает существенные изменения. И очень важно понимать, в каком контексте нам выстраивать дальнейшее сотрудничество, чтобы обеспечивать качество образовательного процесса , — подчеркнула Юлия Николаевна.

Также выступили руководитель направления по работе с молодыми талантами компании «Северсталь» Светлана Барабанцева и председатель Союза методистов высшего образования Зоя Макаровская.

Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев открыл тему глобального присутствия российского образования в мировом пространстве и представил в своём докладе подходы и инструменты, которые реализует Политех.

На сессии «Распространяем российское присутствие в глобальном мире» коллеги из славянских университетов рассказали об их опыте образовательного сотрудничества с российскими университетами.

Мы второй год встречаемся в Санкт-Петербургском политехническом университете, который является нашим стратегическим партнёром в развитии образовательного, научного и воспитательного процессов. Наличие такой площадки даёт возможность коммуницировать с руководством других российских университетов, с администрацией и нашими кураторами из Политехнического университета, вырабатывать единые точки зрения, формировать платформы и в целом общий взгляд на развитие славянских университетов , — считает проректор по учебной работе БРУ Наталья Вологина.

Проректор по международной и научно-инновационной деятельности КРСУ Виктор Денисенко отметил те шаги по модернизации в образовательном процессе, которые были предприняты при участии Политеха в этом году.

Директор Центра социальной и культурной адаптации и межкультурной коммуникации Института русского языка РУДН Мария Алимова рассказала о совместной работе в области поддержки и продвижения русского языка со славянскими университетами, мероприятиях и реализуемых программах.

Проректор по учебной работе РАУ Марина Хачатрян поделилась опытом реализации образовательных программ с российскими университетами, в том числе с Политехом.

Международный опыт образовательного сотрудничества представил консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» в лице заместителя Управления международного сотрудничества СПбПУ и секретаря РАФУ Аллы Мазиной.

На саммите СПбПУ и КРСУ подписали договор о девяти сетевых образовательных программах по направлениям: инфокоммуникационные технологии и системы связи, электроника и наноэлектроника, приборостроение, электроэнергетика, механика, дизайн архитектурной среды, программная инженерия, строительство, техносферная безопасность.

Главное в проекте “Славянские университеты” — это на основе опыта Политеха поддержать наших партнёров в разработке программы развития, в концентрации на его ускорении, чтобы они стали лидерами в своих странах, образцами качественного образования , — отметил Дмитрий Арсеньев.

Завершил деловую часть дня семинар для руководителей программ развития, где каждый университет представил текущий статус их реализации.

Славянский саммит — это уникальный формат, который был создан год назад и оказался очень эффективным. “Славянские университеты”, каждый в своей стране, со своей спецификой, объединены общей задачей, поставленной соответствующими министерствами и руководителями стран. Решая эти задачи, они сталкиваются с похожими проблемами. Саммит предоставляет возможность для открытой дискуссии, которая помогает найти решения общих задач, поделиться уникальной спецификой и национальными особенностями, понять, какие механизмы могут сработать, и как применить опыт и идеи в разных странах. Мы планируем продолжать подобный формат взаимодействия, так как он позволяет синхронизироваться и даёт мощный импульс для развития на следующий год , — подытожил руководитель проектного офиса славянских университетов, заместитель начальника Управления международного сотрудничества Никита Головин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/v-politekhe-sostoyalsya-vtoroy-sammit-slavyanskikh-universitetov/

MIL OSI