Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Троицком и Новомосковском административных округах возведут частные дома. Пять градостроительных планов земельных участков общей площадью 0,62 гектара оформил столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета.

Участки расположены в деревнях Конаково, Круча, Рассудово и Песье, а также в поселке Рогово. Населенные пункты находятся в районах Бекасово, Вороново и Краснопахорский.

«Общая площадь застройки на каждом участке не превысит 440 квадратных метров. Населенные пункты, где появятся дома в рамках индивидуального жилищного строительства, являются перспективными территориями. Там создаются условия для комфортного проживания в частных домах со всей необходимой инфраструктурой в черте города», — отметила Юлиана Княжевская.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с 2020 года москвичи выкупили около 500 земельных участков со скидкой 60 процентов для индивидуального жилищного строительства.

Москвичи заключили с городом более 300 договоров на покупку земли под строительство жильяБолее шести гектаров земли приобрели москвичи для строительства частных домов с начала года

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144540073/

MIL OSI