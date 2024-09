Алексей Оверчук: В декабре Союзному государству исполняется четверть века – за это время удалось выстроить слаженное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук совместно с Главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым провёл заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии. Мероприятие прошло в Минске при участии Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса Грызлова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации с полномочиями Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Александра Рогожника, представителей профильных министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь.

Сопредседатели Группы высокого уровня рассмотрели ход совместной работы, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, уделив особое внимание вопросам развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, пассажирского сообщения, доставки грузов, промышленности, цифрового доступа на рынки двух стран и другим вопросам, требующим совместного решения.

«Этот год является знаменательным для наших братских стран: в декабре Союзному государству исполняется четверть века. За это время удалось выстроить слаженное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества. Результаты этой масштабной работы выражаются в показателях нашей взаимной торговли и развития экономик наших стран, а это рост числа рабочих мест и доходов наших людей», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления транспортной связанности двух стран. По словам Алексея Оверчука, у России и Белоруссии есть хорошие перспективы и большие резервы для развития железнодорожного сообщения между крупными приграничными центрами. В то же время развитие железнодорожного сообщения потребует внесения изменений в нормативно-правовую базу союза для обеспечения бесшовности перевозок и удобства граждан обоих государств.

Продолжена совместная работа в области импортозамещения. Завершён подбор импортозамещающих проектов для реализации за счёт средств российского госкредита на сумму 105 млрд рублей.

Страны развивают межрегиональное сотрудничество. В июне 2024 года прошёл XI Форум регионов России и Белоруссии. На полях форума подписано более 250 документов на общую сумму около 30 млрд рублей, в том числе 30 межрегиональных и 25 муниципальных соглашений.

В период с конца марта 2022 года по 31 августа 2024 года суммарно заключено 6758 внешнеторговых контрактов предприятиями из 75 субъектов Российской Федерации с белорусскими партнёрами на сумму порядка 180 млрд рублей. Несколько тысяч предприятий обоих государств включены в систему кооперационного взаимодействия, осуществляют взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих.

В ходе заседания Группы высокого уровня отмечена совместная работа России и Белоруссии в области развития туризма – показатели 2023 года по въезду белорусских туристов в Россию почти в два раза превысили показатели 2022 года – с 126 тыс. до 247 тыс. поездок. За первое полугодие 2024 года показатели туристического потока из Белоруссии в Россию составили 111 тыс. поездок, превысив данные за аналогичный период прошлого года более чем наполовину (в 2023 году – 73 тыс. поездок).

В целях поддержки туристического потока введены новые авиамаршруты: с 3 апреля 2024 года запущен регулярный авиарейс из Бреста в Москву, с 26 апреля – Минск – Махачкала.

Для развития туризма внутри Союзного государства готовится проект по созданию туристического информационного центра Союзного государства. Согласовано место для размещения центра в Смоленске.

Важное направление российско-белорусского сотрудничества – углубление интеграции в Союзном государстве. «Совместно работаем над исполнением новых Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства с 2024 по 2026 год. Детализировали основной документ и в июне утвердили 31 план мероприятий, которые направлены на поэтапное выполнение запланированных целей», – отметил Алексей Оверчук.

Министерствами экономик сторон ведётся оценка эффектов реализации предыдущих интеграционных документов и проводимой работы.

На заседании рассмотрен также ход выполнения протокольных решений, принятых на площадке Союзного государства. Продолжена работа по подготовке и проведению заседаний Совета Министров Союзного государства и Высшего Государственного Совета Союзного государства.

По итогам Постоянному комитету Союзного государства поручено обеспечить скоординированную работу по исполнению достигнутых договорённостей.

