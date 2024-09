Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» встретился с генеральным секретарём Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем.

Александр Новак назвал ФСЭГ важной площадкой для всестороннего диалога в сфере энергетики и заявил о заинтересованности России в дальнейшем увеличении авторитета организации на газовом рынке, где в условиях геополитического давления растёт спрос на конструктивное сотрудничество.

Вице-премьер назвал приоритетными темами для взаимодействия России и ФСЭГ сотрудничество в научной и аналитической области, наращивание технологического партнёрства в сфере газохимии, создание газового банка развития и сети научно-исследовательских центров по всему миру.

«ФСЭГ прогнозирует прирост мирового спроса на газ на 34% к 2050 году, при этом драйвером роста станут развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ФСЭГ должен использовать свой потенциал и накопленный опыт для развития мирового энергетического рынка, предоставив развивающимся странам доступ к финансовым продуктам, консультационной поддержке, а также бизнес-решениям крупнейших игроков рынка. Борьба с недоинвестированностью отрасли должна стать ключевой миссией газового банка ФСЭГ, особенно в ситуации, когда мировые институты развития отказываются финансировать газовые проекты, продвигая лишь ВИЭ», – заявил Александр Новак.

Стороны подчеркнули, что газ как экологически чистое топливо займёт доминирующую позицию в мировом топливно-энергетическом балансе в ближайшие 25 лет. Этому должны способствовать новые инструменты для членов ФСЭГ, в частности возможность организации своповых соглашений и газовых хабов, что позволит сократить логистические издержки при доставке сырья, а также заключать выгодные долгосрочные контракты с потребителями газа. Необходимо появление защищённых платёжных механизмов, а также расширение кооперации в сфере поставок оборудования и технологий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52816/

MIL OSI