Александр Новак встретился с Министром горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо

Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» провёл встречу с Министром горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо. Во встрече также принял участие Министр энергетики России Сергей Цивилёв.

«Россию и Республику Экваториальная Гвинея связывают давние дружественные отношения, которые мы неизменно выстраиваем на принципах уважения и учёта взаимных интересов. Дух солидарности и взаимопонимания продолжает оставаться основой нашего сотрудничества, которое не подвержено сиюминутным конъюнктурным соображениям», – отметил Александр Новак.

Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну, условия входа российских нефтегазовых компаний в проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Экваториальной Гвинеи, участие российских подрядчиков в строительстве мощностей в области солнечной генерации, мирного атома, производства СПГ и т. д.

В настоящее время Россия преимущественно экспортирует в Экваториальную Гвинею фармацевтическую продукцию, минеральные и химические удобрения. В этом году начался существенный рост товарооборота. Стороны договорились создать в ближайшее время механизм консультаций по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Россия и Экваториальная Гвинея продолжат совместно в рамках Форума стран – экспортёров газа вырабатывать меры в интересах продвижения на мировых рынках энергоресурсов роли газа, который обеспечивает достижение целей устойчивого развития ООН как доступный, универсальный и экологичный вид топлива.

Александр Новак и Антонио Обуру Ондо также высоко оценили роль ОПЕК+ в деле координации баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти.

