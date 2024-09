Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» провёл встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес.

«Венесуэла остаётся надёжным партнёром и союзником России в Латинской Америке и в мире в целом. Стратегический характер наших отношений базируется на обоюдном стремлении к построению более справедливого полицентричного миропорядка, совпадении позиций по большинству вопросов глобальной повестки дня, взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, кредитно-финансовой, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах», – отметил вице-премьер.

Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, в том числе координацию позиций по линии Форума стран – экспортёров газа и ОПЕК+, условия поставки оборудования для промышленных проектов в ТЭК Венесуэлы, а также перспективы реализации совместных проектов в сфере неэнергетических применений ядерных технологий для решения задач в медицине, сельском хозяйстве, образовании и промышленности в рамках расширения сотрудничества в области мирного атома. Участники встречи затронули тему продвижения торговли с расчётами в национальных валютах и вопросы финансово-кредитных отношений.

Вице-премьер подчеркнул позитивный тренд в двусторонней торговле, объёмы которой за последние шесть лет выросли почти на 50%. В январе – июле текущего года российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём туристического потока из России на остров Маргарита также вырос за этот срок до 12 тысяч человек.

Александр Новак пригласил делегацию из Венесуэлы принять участие в качестве почётных гостей в Международном экспортном форуме «Сделано в России», который пройдёт 14 октября 2024 года в Москве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52815/

MIL OSI