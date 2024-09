Автобусы Е10 стали ходить до станции метро «Саларьево»

Source: MIL-OSI Russian Language News

После открытия Троицкой линии метро маршрут Е10 продлили до станции метро «Саларьево». 23 современных автобуса особо большого класса курсируют между крупным транспортным узлом ТиНАО и центром столицы.

«Мы продолжаем улучшать транспортную доступность ТиНАО по поручению Сергея Собянина. У жителей новых округов появился еще один комфортный и быстрый способ добраться до центра города, станций рельсового каркаса и социальных объектов. С 8 сентября автобусы маршрута Е10 отправляются от станции метро “Саларьево”. В среднем ими пользуются около 24 тысяч пассажиров в рабочий день вне сезона отпусков», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь поездки из Первомайского, Троицка, Московского и других населенных пунктов ТиНАО до центра можно совершить всего с одной пересадкой у метро «Саларьево».

Время в пути на экспресс-автобусах Е10 от «Саларьева» до станции метро «Новаторская» составляет около 24 минут без пересадок, до станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца — чуть более 40 минут без пересадок. Интервал между автобусами Е10 — до 10 минут.

Пересаживаться между маршрутами наземного транспорта горожане могут бесплатно. Для этого необходимо привязать свою карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Активировать удаленное пополнение карты «Тройка» можно на любом валидаторе в автобусах.

