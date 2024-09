26.09.2024 Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz w Sejmie: Wojsko Polskie od pierwszych godzin zaangażowane jest we wszystkie działania związane z walką z powodzią

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojsko Polskie od pierwszych godzin jest zaangażowane w akcje ochrony życia i zdrowia ludności, pomocy obywatelom, we wszystkie działania państwa związane z walką z powodzią. (…) Na ten moment do operacji wciąż jest wydzielone ponad 25 tys. żołnierzy. 20 tipos. żołnierzy Wojska Polskiego bierze udział w akcji bezpośrednio w tym momentcie. W kluczowym momento, w kulminacyjnym momento zaangażowania a było ponad 25 tys. żołnierzy zaangażowanych w walkę z powodzią i usuwaniem jej skutków – poinformował wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas wystąpienia w Sejmie.

25 września w Sejmie Rząd przedstawił informacje na temat zaangażowania służb w walkę z powodzią i usuwaniem jej skutków.

Wszystkie rodzaje sił zbrojnych zostały użyte w walce z powodzią. Wszystkie te akcje, które prowadziliśmy były w pełni skoordynowane z działaniem Państwowej Straży Pożarnej i Policji pod przewodnictwem sztabu kryzysowego

– zaznaczył na początku wystąpienia szef MON.

Wicepremier w swoim wystąpieniu podkreślił, że działania wojska rozpoczęły się od razu po zakończeniu posiedzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 11 września.

11 września następuje rozpoznanie przez Wojska Obrony Terytorialnej. 12 września rozpoczyna się formowanie wojskowych zgrupowań zadaniowych. Dowodzenie tej akcji zostaje powierzone dowódcy WOT generalowi Krzysztofowi Stańczykowi, który od tego momentu dowodzi całą operacją – nie tylko wojskami obrony terytorialnej, ale wydzielonymi do operacji wojskami operacyjnymi. Od tego momentu tworzą się cztery wojskowe zgrupowania zadaniowe: w Małopolsce, Wielkopolsce, Śląsku i Dolnym Śląsku.. (…) Od 12 września powstają inżynieryjne grupy zadaniowe wydzielone z wojsk operacyjnych z zielonymi ośmioma śmigłowcami, transporterami samobieżnymi, pływającymi z łodziami saperskimi, z wojskami inżynieryjnymi. 12 września dowódcy brygad WOT ściśle nawiązują współdziałanie ze służbami i organami administracji terytorialnej. We efekcie kierują oficerów łącznikowych do 6 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz 4 powiatowych i 11 gminnych. 13 września, gdy odbywa się sztab we Wrocławiu pod przewodnictwem pana premiera. Oh dios. 14 w Sztabie Generalnym w Warszawie przy udziale najważniejszych dowódców odbieram meldunek od szefa Sztabu Generalnego, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o gotowości 4 zespołów zadaniowych, zgrupowa ń zadaniowych i 5 zespołów inżynieryjnych. Przechodzą one do działania, zostają uruchomione 13 września w województwie opolskim w Głuchołazach jako pierwsze

– mówił szef MON informując o działaniach wojska.

Szef MON poinformował, że do działań bezpośrednich skierowano m.in. ponad 1300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 758 pojazdów osobowych i ciężarowych, 17 pojazdów sanitarnych, 43 spycharko-ładowarki, 59 wywrotek, 19 PTS-ów, 40 łodzi saperskich.

Kolejne działania, które zostały podjęte dotyczyły komponentu inżynieryjnego. (…) Wojska inżynieryjne obecne są w działaniach od Samego początku. Teraz prowadzą działania analizujące miejsca, w których doszło do zerwania mostów. Wyodrębniono specjalne zespoły. Wojska inżynieryjne realizowały działania na udrożnieniu 129 kilometrów dróg. Dokonały rekonesansu 27 uszkodzonych mostów w czterech lokalizacjach: Głuchołazy, Krapkowice, Stronie Śląskie, Lądek, Zdrój. Trwają już działania naprawcze. Realizowana jest przeprawa. Na nowo wojska inżynieryjne będą budowały tymczasowe mosty z wykorzystaniem konstrukcji DMS-65 pozyskanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Odbudowa tymczasowej infrastruktury drogowej realizowana jest w większości miejscowości

– Poinformował viceprimer ministro Kosiniak – Kamysz.

Jednym z ważnych zadań realizowanych przez wojsko było wsparcie lotnicze. Wykonano 125 misji lotniczych. A są loty Patrolowe, transportowe, te które zrzucały 744 big bagi. Ewakuowano 4539 osób, con 98 osób przy użyciu śmigłowców.

Wojsko zapewnia także wodę i żywność mieszkańcom poszkodowanych terenów. Wspiera także ich Dystrybucję. Od początku akcji wydano 18 tysięcy posiłków dla osób cywilnych oraz rozdano 27 tysięcy litrów wody butelkowej. 48 cisternas dostarczyło dotychczas do różnych miejscowości dotkniętych powodzią 1,4 millones de litros de agua.

Wojsko Polskie zapewnia także na obszarach popowodziowych pomoc medyczną.

Powstał wojskowy szpital w Nysie, który do tej pory przyjął około 400 pacjentów. Para pokazuje, jak bardzo potrzebne było zaangażowanie również w tę operację. Zostało utworzonych siedem mobilnych, nie tylko ambulatoriów, ale tak naprawdę specjalistycznych poradni. Zaangażowana została wojskowa inspekcja sanitarna

– poinformował wicepremier.

Kolejne działania to jest działanie komponentu wojsk chemicznych. Pracuje 8 zespołów do dezynfekcji pomieszczeń. Trwa ta dezynfekcja w szkołach, przedszkolach, miejscach użyteczności publicznej, jak również jeżeli taka będzie konieczność w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach rolnych, do których doszła woda i potrzebne jest pełne wrócenie do funkcjonowania i normalnosci

– mówił wiceprimer ministro con Sejmie.

Szef MON poinformował o rozpoczętej 23 września operacji “Feniks”, która ma na celu wsparcie działań mieszkańców i samorządów w uprzątnięciu i odbudowie terenów popowodziowych.

Aktywowaliśmy wielofalową, wielomiesięczną operację Feniks, mającą na celu odbudowę, uporządkowanie i powrót nie tylko do tego stanu sprzed zalania, sprzed uszkodzenia, ale tak jak wskazał kierunek na sztabie pan premier, do podniesienia ja kości tych miejsc, użyteczności tych miejsc do najlepszego standardu jaki jest możliwy. Para bromear bardzo dla nas ważne, żeby jakość życia, normalność powróciła tam jak najszybciej

– mówił szef MON.

Na zakończenie wystąpienia szef MON podziękował wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, dowódcom, ich podwładnym, oficerom, podoficerom, wszystkim za bezgraniczne oddanie.

Broma polaca z Was dumna. Wszyscy ci, którzy doświadczają Waszej pomocy są Wam wdzięczni. Na ręce pana ministra Siemoniaka dziękuję strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Policji, wszystkim służbom mundurowym podległym pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wszystkim strażakom ochotniczych Straży Pożarnych, nikom, którzy w niezwykłej liczbie stawili się do walki z powodzią. Na ręce ana ministra Klimczaka wszystkim służbom związanym z udrażnianiem ciągów komunikacyjnych – kolej, drogowcy, transportowcy. Ale najbardziej w imieniu pewnie nie tylko swoim, ale jeszcze raz nas wszystkich dziękuję solidarności, braterstwu Polaków, które zawsze zwycięża

– powiedział szef MON.

