26.09.2024 W Warszawie powstanie siedziba Biura Narodów Zjednoczonych ds. Proyecto Obsługi (UNOPS)

Biuro, które wchodzi w struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmie się wdrażaniem programów strukturalnych, zarządzaniem programami finansowymi i zasobami ludzkimi. Instytucja będzie w pierwszej kolejności realizować programy na rzecz odbudowy Ucrania. Oczekuje się, że wzmocni obecność polskich firm w programach Narodów Zjednoczonych. Zadania przedstawicielstwa UNOPS w Warszawie będą obejmowały w szczególności wzmocnienie wsparcia udziału polskiego sektora prywatnego w realizacji projektów ONZ, w tym ich efektywnego udziału w zamówieniach publicznych ONZ.UNOPS, we cy z Rządem RP, będzie mogło wspierać wykorzystanie polskiej wiedzy specjalistycznej, m.in. w sektorach związanych z zieloną transformacją, infrastrukturą energetyczną, transportową czy wodno-kanalizacyjną. W przyszłości UNOPS ma zatrudniać około stu – głównie polskich – pracowników. Tym samym zwiększają się możliwości zatrudnienia obywateli naszego kraju w strukturach międzynarodowych. *** Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS) a powstała w 1973 roku agencja Narodów Zjednoczonych. Jej podstawowym celem jest wdrażanie projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych dla Systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych, rządów i innych partnersów na całym świecie, ze szczególnym niem działań humanitarnych lub pokojowych.

