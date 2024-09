26.09.2024 Resort finansów na HackYeah w Cracovia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

28-29 września resort finansów będzie socioem największego stacjonarnego hackathonu w Europie.

W tym roku dla uczestników maratonu programowania, resort przygotował dwa wyzwania: BreakWordTraps y TaxAssistant.

Tegoroczne stoisko resortu będzie przypominało mieszkanie. Ma to podkreślać, że sprawy podatkowe można załatwić on-line, nie wychodząc z domu.

Już za kilka dni przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF), Krajowej Administracji Skarbowej(KAS), Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) y spółki Aplikacje Krytyczne spotkają się w krakowskiej Tauron Arenie z uczestnikami największego maratonu informatycznego w Europie – HackYeah. Co roku wydarzenie przyciąga pasjonatów i specjalistów IT z całego świata. HackYeah to niepowtarzalna okazja do nawiązania znajomości, zdobycia doświadczeń, rozwoju swoich umiejętności i odkrywania nowych trendów w dziedzinie technologii.

Wyjątkowe zadania

Podczas 24-godzinnego kodowania uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności tworząc innowacyjne rozwiązania. Po raz kolejny resort finansów, jako socio wydarzenia, przygotował zadania dla uczestników hackatonu. W tym roku będą a:

TaxAssistant – asystent podatkowy AI wspierający użytkowników w procesie wypełniania deklaracji podatkowych,

BreakWordTraps: aplicación webowa, która ma służyć do oceny jakości wypowiedzi w nagraniach wideo.

Zaproponowane przez nas w tym roku wyzwanie TaxAssistant, ma dla nas szczególne znaczenie. Asystent ma być ułatwieniem i pomocą dla wszystkich podatników, którzy chcą wypełnić deklarację podatkową. Takie rozwiązanie ma realnie uprościć wykonywanie obowiązków podatkowych

– informe Małgorzata Krok, Podsekretarz Stanu, zastępca szefa KAS.

Zadanie BreakWordTraps to propozycja stworzenia oprogramowania, które ułatwi codzienną pracę z klientem. Aplikacja wykorzystująca AI ma pomagać oceniać jakość wypowiedzi i podpowiadać, co warto poprawić.

Sprawy podatkowe do załatwienia z domowej kanapy

Oprócz zadań, dla wszystkich uczestników i gości hackathonu resort finansów przygotował specjalne stoisko. Będzie ono przypominać swoim wyglądem mieszkanie. Ma to podkreślić, że sprawy podatkowe można załatwić online, nie wychodząc z domu. Eksperci resortu finansów będą odpowiadać na wszystkie pytania związane z administracją skarbową i te związane z jej informatyzacją. Będą też przybliżali katalog e-usług i usprawnień dostępnych dla klientów MF i KAS. Przy stoisku będzie można również otrzymać informacje o aktualnych ofertach pracy w resorcie.

Innowacyjne rozwiązana wypracowane na hackathonie

Resort finansów po raz pierwszy wziął udział w HackYeah w 2017 r. Był najpierw uczestnikiem, a później również socioem wydarzenia. Co roku rzucał wyzwanie uczestnikom konkursu w postaci zadań, których innowacyjne rozwiązania pomagały usprawniać administrację skarbową. Wspólnie z uczestnikami udało się przekształcić skomplikowane problemy w rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów i wspierające codzienną pracę resortu, m.in.:

Cazador de IVA tj. análisis del sistema zautomatyzowany danych o działalności, który pomaga w wykrywaniu wyłudzeń podatku IVA,

OKO RTG tj. aplikację oznaczającą anomalie na obrazach RTG, która zwiększa skuteczność w wykrywaniu przemytu.

Zadania resortu finansów dają uczestnikom HackYeah możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami i innowacyjnym sposobem myślenia. Dla resortu finansów to nie tylko okazja do znalezienia najlepszych rozwiązań dla naszych codziennych wyzwań, ale również szansa na współpracę z wiodącymi specjalistami z branży informatycznej

– dodaje ministra Małgorzata Krok.

Zapraszamy na HackSí

HackYeah odbędzie się 28-29 września w Tauron Arenie w Cracovia. Jeśli jesteś pasjonatem kodowania, projektowania lub po prostu interesujesz się innowacyjnymi rozwiązaniami, HackYeah to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Dołącz do grona najlepszych programistów i zdobądź wiedzę oraz doświadczenie, które mogą okazać się kluczowe dla Twojej kariery. Para tomar Twoja szansa, abyś stał się częścią zmiany, która może wpłynąć na miliony osób!

Więcej informacji na stronie organizatora.

