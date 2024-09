26.09.2024 Varsovia Powołanie Marcina Kierwińskiego con skład Rady Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Powołanie Marcina Kierwińskiego w skład Rady Ministrów26.09.2024

Marcin Kierwiński został formalnie powołany na członka rządu. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zmian w składzie Rady Ministrów. Prezydent Andrzej Duda powołał do rządu Ministra M. Kierwińskiego, którego zadaniem będzie skoordynowanie działań dotyczących odbudowy obszarów dotkniętych powodzią.

Programa Odbudowa Plus

Powódź, która przechodzi przez południową i zachodnią Polskę, spowodowała w wielu miejscowościach duże straty. Uszkodzone zostały m.in. domy, mieszkania, drogi, mosty, szkoły, urzędy czy przychodnie. Konieczna jest odbudowa tych miejsc i doprowadzenie ich do lepszego stanu niż przed powodzią.

El ministro Marcin Kierwiński musiał zrezygnować z mandatu europosła. Jako pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią będzie odpowiedzialny za koordynację programu Odbudowa Plus. To wiele zadań, które wymagają odpowiedniego zarządzania na wielu poziomach.

Jestem pełen uznania dla decyzji Ministra Kierwińskiego. Chcę powiedzieć, że to on do mnie zadzwonił i powiedział, że jest gotów. […] Od początku wiedział, że nie wraca z Brukseli do Warszawy, tylko wraca w przyspieszonym trybie do Stronia, Lądka, Lewina, Brzegu – do wszystkich bez wyjątku miejsc, które będą wymagały państwowej, publicznej pomocy

– podkreślił w Pałacu Prezydenckim Primer Ministro Donald Tusk.

Kompetencje, doświadczenie samorządowe i polityczne Ministra M. Kierwińskiego dają gwarancję, że program Odbudowa Plus będzie funkcjonował sprawnie. Mieszkańcy otrzymają odpowiednie wsparcie, a miejscowości, które ucierpiały w wyniku powodzi, będą wracały do ​​normalności.

Współpraca państwa na rzecz powodzian

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował wsparcie nowego pełnomocnika rządu w odbudowie terenów dotkniętych wielką wodą. Podziękował Ministrowi M. Kierwińskiemu za godną postawę i podjęcie się tego wyzwania.

Niezależnie od przeszłości, niezależnie od tego, co dyktują ludziom emocje i polityka, w sprawie pomocy ludziom dotkniętym powodzią i wielkiego, bardzo ambitnego planu odbudowy terenów popowodziowych, musimy być razem

– zaznaczył szef rządu.

Podczas uroczystości Premier Donald Tusk przekazał dobre informacje. W ostatnim meldunku wojewoda lubuski poinformował, że woda w województwie lubuskim zaczyna opadać.

