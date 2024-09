Финансовые новости: IPO Софтлайна на Московской бирже исполнился год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

26 сентября 2024 года исполняется ровно год с момента начала торгов акциями ПАО “Софтлайн” (SOFL) на Московской бирже.

Софтлайн – одна из ведущих ИТ-компаний в России, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

IPO успешно завершило реорганизацию компании после ее разделения в 2022 году на зарубежную и российскую части бизнеса. С началом торгов новые инвесторы смогли приобрести акции уже полностью отечественного ПАО “Софтлайн”.

На момент старта торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составляла около 15,7%, сегодня этот показатель превышает 20%. Акции Софтлайна включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, входят в базу расчета Индекса МосБиржи инноваций, Индекса МосБиржи широкого рынка и Индекса МосБиржи IPO.

В сентябре 2024 года среди акционеров компании было зарегистрировано около 100 тысяч частных инвесторов, и их число продолжает расти.

В феврале 2024 года компания провела День инвестора на площадке Московской биржи и поделилась своими результатами, достижениями и планами развития. Софтлайн также участвует в конкурсе годовых отчетов Московской биржи, демонстрируя лучшие практики раскрытия информации и корпоративного управления.

Поздравляем компанию с первой годовщиной листинга на Московской бирже!

ПАО “Софтлайн” – один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 9 100 сотрудников, более половины из которых – инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО “Софтлайн” является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы “Московская Биржа” входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73465

MIL OSI