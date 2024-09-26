Финансовые новости: 26.09.2024, 10-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUKX4 (ДОМ.РФ30об).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

26.09.2024

10:24

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.09.2024, 10-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 103.04) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1071.81 руб., эквивалентно ставке 8.13 %) ценной бумаги RU000A0JUKX4 (ДОМ.РФ30об).

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