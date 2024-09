Фестиваль костров и звукотерапия: какую программу парки Москвы подготовили на выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Парки, подведомственные столичному Департаменту культуры, традиционно подготовили для москвичей и гостей города программу выходного дня. Рассказываем, чем заняться с 27 по 29 сентября.

Арт-терапия и музыкальные медитации на фестивале костров

28 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль костров. Гостей ждут медитации с тибетскими чашами, тренинговые практики, экспресс-квизы и музыкальная программа в формате квартирника.

Аналогичный фестиваль состоится и в саду имени Н.Э. Баумана. Здесь подготовили осеннюю арт-терапевтическую сессию под руководством дипломированного психолога, соул-концерт, игру по мотивам романа Агаты Кристи и программу «Ужастики русских классиков». Необходима регистрация на арт-терапевтическую сессию и игру по мотивам романа.

29 сентября в 17:00 посетители сада имени Н.Э. Баумана приглашаются на лекцию о культуре какао. В 18:00 гости мероприятия смогут присоединиться к какао-церемонии и узнать секреты приготовления идеального напитка, исполняющего желания.

В 19:00 пройдут экстатические и интуитивные танцы под живой музыкальный аккомпанемент, а в 20:30 гостей ждет саунд-хилинг — звуковая терапия, позволяющая расслабиться и помедитировать под музыку поющих чаш, ханга, маракасов, перкуссии, флейты и гонга.

Теплые посиделки на парковых квартирниках

В парке «Фили» запланировано красочное двухдневное мероприятие под названием «Филевский квартирник». 28 сентября в 15:00 арт-студия «Филька» представит иммерсивный спектакль «Саделей», созданный по мотивам произведений Агаты Кристи и Кита Честертона. Каждый зритель сможет стать участником представления, прямо или косвенно повлиять на последующие события. Мероприятие рассчитано на гостей старше 16 лет. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

29 сентября в 18:00 арт-студия «Филька» приглашает жителей старше шести лет на камерный концерт лидера группы «Неждан Негадан» Николая Топникова. Музыкант исполнит собственные песни и кавер-версии известных отечественных рок-баллад, которые пользовались популярностью в эпоху советских квартирников. Вход бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

В Парке Горького квартирники продлятся до 3 ноября.

27 сентября с 19:00 до 21:00 в лектории, расположенном в арке главного входа (правый пилон), пройдет бесплатный мастер-класс для взрослых по латинской хореографии и камерная встреча, посвященная парным танцам. Участникам предстоит разучить базовые техники. Вход по предварительной регистрации.

Мастер-классы и игра в петанк

В парке «Красная Пресня» поставят новый всероссийский рекорд. Здесь сварят самую большую кружку какао объемом 100 литров. Результат официально зарегистрируют в Книге рекордов России. На мероприятии будут разные тематические активности: мастер-классы по росписи кружек и украшению пряников, кулинарный поединок по созданию оригинального рецепта какао. Главный приз — годовой запас какао. Начало в 15:00, вход свободный. На сцене парка «Северное Тушино» в субботу пройдет бесплатная танцевальная вечерка «Folk Пятачок» для жителей старше 14 лет. Вечерка — это традиционное гулянье, на котором молодые люди знакомились, общались, играли, танцевали под живую музыку и просто отдыхали. Гостей в 17:00 ждут парные танцы, народные игры и песни в исполнении фольклорного коллектива «Топ-вечера».

В экомастерской парка «Северное Тушино» 29 сентября с 11:00 будут создавать море в ракушке — декорировать ее изнутри с помощью янтаря, камушков и жемчуга. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

В 12:00 все желающие могут узнать больше о возможностях собственного тела на мастер-классе из цикла «Природное движение». Вход свободный, возрастное ограничение: 14+.

29 сентября в 11:00 парке Дружбы пройдет бесплатное занятие по живописи в рамках цикла «Пленэр с легкой руки». На мастер-классе опытный педагог покажет необычную технику рисования. Участниками могут стать жители старше шести лет, прошедшие предварительную регистрацию.

В 12:00 в павильоне «Лекторий» зоны отдыха «Терлецкая дубрава» специалист по детской психологии поговорит с участниками на тему тренировки внимания ребенка. Бесплатное занятие проекта «Азбука психологии» могут посетить все желающие.

В парке «Ходынское поле» 29 сентября в 12:00 начнется мастер-класс «Коллаж-газета». Участники познакомятся с техникой коллажа, ее приемами и особенностями, историей дизайна газеты и основами макетирования, смогут создать и презентовать свое издание. Занятие проводится бесплатно для детей старше шести лет, все материалы предоставляются.

Игра в петанк запланирована 28 и 29 сентября в парке «Кузьминки». Она не требует специальной физической подготовки, участвовать в ней можно даже в накрахмаленной белой рубашке после рабочего дня. Вход свободный, возрастное ограничение: 6+.

29 сентября музей-усадьба «Люблино» приглашает погрузиться в атмосферу XIX века. Здесь исполнят «Свадьбу при фонарях» — раннюю оперетту Жака Оффенбаха. Гости смогут увидеть легкую и наивную историю, события которой происходят в одном месте в течение вечера. Вход бесплатный, по предварительной регистрации, для посетителей старше 12 лет.

В выходные в южном служебном корпусе усадьбы Воронцово пройдут творческие занятия в рамках фестиваля «Клен-фест». 28 сентября в 14:00 состоится творческий мастер-класс «Картина нитками» для детей старше шести лет. Вход свободный, по предварительной регистрации.

29 сентября в 14:00 начнется мастер-класс «Листопад» для ребят старше шести лет. Все желающие смогут изготовить осенний подарок в технике декупаж вставить себе или близким. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Танцы и кинопутешествие

В рамках цикла бесплатных кинопоказов Русского географического общества парк «Ангарские пруды» приглашает гостей в выходные с 12:00 до 14:00 в амфитеатр на кинопутешествие. Возрастное ограничение: 0+, вход свободный.

28 сентября с 12:00 до 15:00 в зеленом театре Бабушкинского парка пройдет мероприятие «Танцевальный вечер исторических бальных танцев». Участники смогут почувствовать элегантность и грацию времен, увидеть изысканные движения, которые пользовались популярностью в аристократических кругах XIX века. Танцоры под руководством опытных инструкторов продемонстрируют различные стили и техники. Вход свободный.

С 18:00 до 19:30 в Бабушкинском парке Тима Барсофф соберет зрителей на свой большой сольный концерт. Он исполняет песни в технике бельканто под собственный аккомпанемент на гитаре. Артист обладает тенором с теплым тембром и оперным диапазоном. Прозвучат арии, романсы и баллады эпохи классицизма и романтизма, а также шедевры XX века, в том числе «Адажио Альбинони», «Аве Мария», а также «Аранхуэс», Ombra mai fu и Una furtivа lagrima.

29 сентября с 11:00 до 14:00 на танцевальной площадке Бабушкинского парка состоится мероприятие проекта «Семейный клуб “Игромания”», который поддерживает Фонд президентских грантов. Участники получат опыт в офлайн-играх, настольных, командообразующих играх, а также в личных коммуникациях. Цель проекта — снижение гаджет-зависимости школьников. Вход свободный, возрастное ограничение: 6+.

28 сентября с 11:00 до 16:00 в ландшафтном парке «Митино» рядом со спортивной площадкой пройдет праздник для всей семьи «Русские забавы». Гости присоединятся к спортивным и игровым занятиям, связанным с культурными ценностями русского народа. В программу вошли потешные игры, а также соревнования по борьбе, бегу, волейболу и футболу. Вход свободный. К участию допускаются жители старше шести лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144497073/

MIL OSI