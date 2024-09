Участники тестирования динамического тарифа более 100 раз парковались бесплатно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 100 раз водители оставили автомобили на парковке бесплатно в рамках тестирования динамического тарифа. Чаще всего машины парковали на площади Тверская Застава.

Тестирование пилотного проекта началось на прошлой неделе и продлится до 30 сентября.

Динамический тариф регулирует стоимость парковки в зависимости от ее прогнозируемой загруженности. Он может снижаться до нуля рублей, когда на стоянке остается много свободных мест.

«Тестирование инновационного динамического тарифа, который разработали по поручению Сергея Собянина, проходит успешно. Мы видим, как участники пользуются парковками, и обрабатываем их обратную связь. Стоимость уже не раз снижалась до нуля рублей, то есть водители фактически могли оставить машины на платной парковке и не тратить деньги», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подать заявку на участие в тестировании можно на специальном сайте.

Участники тестирования используют специальную версию приложения для оплаты парковки. Многие из водителей уже убедились в стабильности его работы: тариф рассчитывается корректно. Сложностей с выбором и оплатой стоянки у них не возникало.

«Протестировал новый функционал приложения при парковке у Белорусского вокзала. В целом новый функционал считаю полезным, так как иногда даже в центре сложно найти место на парковке. Динамическое ценообразование позволило бы более равномерно распределять автомобили по городу», — отметил участник тестирования тарифа Павел Сушко.

https://www.mos.ru/news/item/144499073/

