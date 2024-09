Участникам, организаторам и гостям VIII Всероссийского форума многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Форум проходит в Великом Новгороде 26-27 сентября.

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас в Великом Новгороде на Всероссийском форуме многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, где профессиональное сообщество сможет обменяться опытом, продемонстрировать лучшие практики, наметить пути дальнейшего развития МФЦ.

Россия занимает ведущие позиции в мире по внедрению высоких технологий. Укрепление лидерства в этой сфере – ключевая государственная задача. Ярким примером цифровизации государственного управления является реализация проекта МФЦ, который стал эффективным механизмом взаимодействия граждан и бизнеса с ведомствами и организациями.

Центры «Мои документы» работают во всех регионах страны, внедряют технологии бережливого производства, предоставляют муниципальные и государственные услуги как в очном формате, так и онлайн. Это позволяет упрощать бюрократические процедуры для россиян, снижать административную нагрузку на предпринимателей. Ежедневно благодаря порталу госуслуг и МФЦ каждый человек может быстро и удобно решать жизненные вопросы. Важно, что сегодня многое делается для совершенствования работы центров и расширения их функций.

Традиционно на форуме награды получат победители десятого Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Искренне поздравляю лауреатов, желаю им новых успехов, а всем участникам встречи – плодотворного общения, конструктивных дискуссий. Уверен, что выработанные вами в ходе мероприятия решения позволят и в дальнейшем оказывать помощь миллионам наших граждан.

М.Мишустин

