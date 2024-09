Столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке.

На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку. Кроме того, там разместили остановки общественного транспорта, смонтировали систему освещения и озеленили территорию. Для безопасности автомобилистов установили делиниаторы с сигнальными столбиками и сделали буферы безопасности.

На тротуарах поставили лавочки, парковые качели и фонари, разбили цветники. Из центра города к спальным районам проложили велодорожку протяженностью почти семь километров. Кроме того, оборудовали три велопарковки.

В прошлом году столичные дорожники реализовали подобный проект комплексного благоустройства еще на одной центральной улице Луганска. Ее протяженность составляет 6,7 километра. На площади 37,1 гектара заменили инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, изменили организацию дорожного движения, полностью обновили остановки общественного транспорта, сделали детские и спортивные площадки, озеленили территорию.

В Донецке в этом году работы также проводились на одной из центральных и самых протяженных улиц. Она проходит через два района, последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Здесь расположено главное лечебное учреждение города, сейчас столичные специалисты восстанавливают его.

Работы проходили на всем протяжении улицы — это около шести километров, а также на бульварной части протяженностью более 1,5 километра. Столичные дорожники отремонтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения, установили остановочные павильоны, смонтировали систему освещения, а также расширили одну парковочную зону и оборудовали три новые парковки.

Кроме того, появились небольшие зоны отдыха с лавочками в окружении цветников. Позже дополнительно высадят деревья и кустарники.

