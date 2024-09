Стартовал VIII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всероссийская олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Это масштабная платформа карьерного развития для студентов всех направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских.

В новом сезоне олимпиада традиционно предоставит молодым людям широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей, станет карьерным ассистентом для каждого участника. Основная тема сезона — «Работать и учиться в России».

Экосистема “Я — профессионал” постоянно развивается и растет: в этом году олимпиада вошла в число мероприятий национального проекта “Молодёжь и дети”, который направлен на содействие всестороннему развитию молодого поколения. “Я — профессионал” — это своего рода вызов, возможность перейти на новый уровень. Ежегодно сотни тысяч студентов присоединяются к олимпиаде, и для многих участие становится доброй традицией — образовательной нормой: из года в год молодые люди выполняют практико-ориентированные задания, улучшают результат и достигают новых высот вне зависимости от социального статуса и региона проживания , — сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В новом сезоне планируется расширение доступа к карьерному порталу — платформе, где каждый участник может найти вакансию по интересующему профилю — возможность откликаться появится еще и у участников олимпиады, которые успешно прошли отборочный этап. Ранее данная функция была предусмотрена только для дипломантов проекта и участников заключительного этапа, показавших ненулевой результат.

Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о новой системе работы с дипломами прошлых сезонов. Баллы будут засчитаны автоматически при подведении итогов отборочного этапа, участникам необходимо будет только выбрать нужные направления при регистрации и отметить среди опций пункт с зачетом дипломов.

В России потребность в профессионалах колоссальна — все отрасли нуждаются в свежих идеях и людях, способных их реализовать. Сегодня самое время учиться и работать в России, ведь именно здесь открываются лучшие возможности, здесь самые интересные профессиональные вызовы, а значит и карьерные перспективы. “Я — профессионал” уже на протяжении семи сезонов помогает талантливому студенту и его потенциальному работодателю “найти друг друга”. Амбициозных стажеров ищут самые крупные и технологичные компании нашей страны. Это не просто олимпиада, это сообщество, где вас поддержат, где раскрывается ваш потенциал и где вы растете и как личность, и как высококомпетентный специалист , — поделился Андрей Бетин.

Ежегодно олимпиада прирастает новыми направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда. В предстоящем сезоне проект охватит 71 предметную область, будут представлены такие новые дисциплины, как «Проектный менеджмент» и «Управление цифровым продуктом и инноватика».

Сегодня мы открываем VIII сезон олимпиады — ключевого карьерного навигатора, который обеспечивает взаимодействие работодателей, академического сообщества и молодежи. Лучшие компании России проявляют высокий интерес к нашим участникам, стремясь пополнить команду перспективными кадрами ещё до того, как они окончат вузы и выйдут на рынок труда. Российская система образования, наука и промышленность нацелены на достижение лидерства, и новые национальные проекты, инициированные президентом страны, предоставляют возможность для реализации потенциала каждого активного студента, и участники олимпиады — прямое тому доказательство , — поделилась руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

В рамках пресс-конференции состоялось подписание соглашения между Всероссийской олимпиадой студентов «Я — профессионал» и проектом «Менделеевская карта».

Два масштабных проекта для студентов начинают совместную работу, чтобы проложить новые пути для развития молодежи нашей страны и аккумулировать усилия для общего блага. “Я — профессионал” вносит весомый вклад в популяризацию науки среди молодых людей. Уверен, возможности “Менделеевской карты” помогут студентам и в профессии, и при подготовке к олимпиадным заданиям, и в саморазвитии , — считает заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, куратор проекта «Менделеевская карта» Александр Мажуга.

Участие в олимпиаде — отличная возможность проверить свои знания и навыки, завести новые знакомства, определиться с направлением карьерного развития. Такие состязания развивают критическое мышление, креативность и умение работать в команде. Петербургский Политех традиционно является организатором нескольких направлений в олимпиаде “Я — профессионал”. В прошлом сезоне наш университет вошел в ТОП-3 вузов Петербурга по числу дипломантов. Желаю всем участникам нового сезона удачи! Напомню, что победители олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру , — отметил советник при ректорате СПбПУ, организатор олимпиады в Политехе Виталий Дробчик.

Олимпиада предоставляет широкий спектр возможностей карьерной поддержки: дипломанты проекта могут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, получают возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Отборочный этап олимпиады пройдет с 15 ноября по 1 декабря. Заключительный этап состязаний состоится с февраля по апрель 2025 года. Итоги олимпиады будут подведены в мае 2025 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/startoval-viii-sezon-vserossiyskoy-olimpiady-studentov-ya-professional/

MIL OSI