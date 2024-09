Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная онкологическая служба — яркий пример того, как новые стандарты и подходы повышают качество и доступность медицинской помощи в городе. Московский стандарт онкологической помощи, который был внедрен всего несколько лет назад, показал очень хорошие результаты. Например, благодаря ему показатель выявляемости онкологических заболеваний вырос до 67 процентов, и с каждым годом он повышается. А благодаря созданию якорных онкоцентров на основе ведущих столичных клиник онкослужба получила не только мощнейшую технологическую базу, но и возможность обеспечить преемственность на каждом этапе лечения пациентов — с момента подозрения на заболевание до последующего диспансерного наблюдения.

Несмотря на отличные результаты, город не останавливается на достигнутом и продолжает активно развивать это направление. Специалисты разрабатывают новые методики и алгоритмы, клиентские пути, которые делают процесс лечения максимально прозрачным и понятным для пациента. В стационары поставляют самое современное оборудование, по единым стандартам реконструируют действующие корпуса больниц, строят новые лечебно-диагностические комплексы.

Год назад первых пациентов принял новый ультрасовременный лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. Его открытие стало ключевым этапом модернизации онкологической службы столицы. На площади свыше 75 тысяч квадратных метров разместились круглосуточный и дневной стационары, центр амбулаторной онкологической помощи, ревматологический и эндоскопический центры, отделения лучевой терапии и радиоизотопной диагностики, современная патоморфологическая лаборатория, мощнейший операционный блок с 18 операционными и другие службы. За первый год работы в новом комплексе прошли лечение более 180 тысяч пациентов.

Полный цикл онкопомощи, высокотехнологичные операции и лучевая терапия

На базе МКНЦ имени А.С. Логинова работает центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь организован полный цикл многопрофильной онкопомощи, от диагностики и лечения до последующего пожизненного наблюдения пациентов. С момента открытия нового корпуса МКНЦ имени А.С. Логинова врачи-онкологи центра амбулаторной онкологической помощи провели около 330 тысяч приемов.

Каждую неделю в хирургическом стационаре врачи выполняют более 200 высокотехнологичных операций. Врачи используют роботические технологии, рентген-хирургические системы и навигационные станции. Самые сложные вмешательства проходят в гибридной операционной, оснащенной ангиографом. Благодаря щадящим методам анестезии, мини-инвазивным операциям и активному послеоперационному восстановлению пациенты в кратчайшие сроки возвращаются к полноценной жизни.

Уникальное технологическое оснащение комплекса позволило проводить лучевую терапию, которая раньше в МКНЦ имени А.С. Логинова не выполнялась. Сейчас здесь есть радиотерапевтическое отделение, в котором установлены три самых современных линейных ускорителя и система для брахитерапии. Ежедневно лечение получают около 270 пациентов. С момента открытия отделения более 1,7 тысячи человек прошли лучевую терапию, проведено свыше 30 тысяч сеансов радиотерапии. В новом комплексе установлены современные линейные ускорители для проведения противоопухолевой 3D и 4D лучевой терапии. Они позволяют выполнять процедуры с высочайшей точностью, без воздействия на здоровые ткани пациента.

От патоморфологической лаборатории до межокружного ревматологического центра

На базе комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова действует централизованная патоморфологическая лаборатория. В ней проводят гистологические, гистохимические и иммуногистохимические исследования, биопсию. Результаты исследований позволяют врачам установить точный диагноз, определить стадию заболевания, а также правильно и быстро подобрать тактику лечения. Ежедневно в лабораторию поступают материалы от 300–400 пациентов и проводится до 1,5 тысячи исследований стеклопрепаратов.

С момента открытия нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова сотрудники патолого-анатомического отделения провели более 100 тысяч биопсий (около 450 тысяч стекол), а срок получения результатов таких исследований сократился в полтора раза. Патоморфологическая лаборатория работает в цифровом формате: все материалы исследований проходят сканирование и надежно хранятся в едином цифровом архиве, который пополняется исследованиями из всех якорных онкологических центров столицы. Формирование крупнейшего банка данных стало основой для развития технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на базе МКНЦ имени А.С. Логинова действует межокружной ревматологический центр. Так, всю необходимую помощь — от комплексного обследования до эффективной терапии и наблюдения — пациент получает в одной медицинской организации. Здесь проходят лечение жители Восточного, Юго-Восточного и Северо-Восточного административных округов Москвы. За время работы в новом корпусе специалисты ревматологического центра провели прием примерно 60 тысяч раз.

Высокотехнологичный эндоскопический центр, многопрофильная помощь и не только

В конце 2023 года в МКНЦ имени А.С. Логинова заработал эндоскопический центр. Специалисты выполняют в нем диагностические процедуры и по возможности сразу удаляют новообразования или же направляют пациента на хирургическое лечение. В 12 манипуляционных установлено новое современное оборудование, обеспечивающее максимально точную диагностику. В эндоскопическом центре проведено свыше 10 тысяч исследований.

В консультативно-диагностическом отделении есть все возможности для оказания многопрофильной помощи на самом высоком уровне. За год работы в новом корпусе более 85 тысяч пациентов получили экспертную помощь по разным направлениям, среди которых гастроэнтерология, колопроктология, хирургия, неврология, урология, гинекология, эндокринология, травматология, пульмонология и кардиология.

Созданы максимально комфортные условия для пациентов и в стационаре нового комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова. В маломестных палатах с панорамными окнами, душем и санузлом установлены многофункциональные кровати с электроприводом, есть кнопка вызова медперсонала, системы кондиционирования и вентиляции. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда.

Стационарное лечение в новом комплексе прошли уже более 31 тысячи пациентов. Кроме этого, около пяти тысяч человек получили лечение в рамках дневного стационара.

Команду МКНЦ имени А.С. Логинова представляют лучшие медицинские специалисты. В их числе мировые эксперты, академики, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук.

С 2019 года в столице внедряют новый стандарт оказания онкологической помощи. Пять якорных онкологических центров организованы на базе МКНЦ имени А.С. Логинова, онкологического центра № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.С. Юдина, ГКБ имени С.П. Боткина, Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка», а также Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62.

Собянин рассказал о новом этапе модернизации клинического центра имени ЛогиноваНа уровне мировых стандартов: как лечат онкологические заболевания в Научном центре имени А.С. Логинова

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144461073/

MIL OSI