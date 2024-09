Собянин: Началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Щит «София» задействовали для строительства нового тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Это правый перегонный тоннель между станциями “Звенигородская” и “Шелепиха” протяженностью 553 метра. “София” пройдет 349 метров, еще 204 строителям предстоит пройти горным способом», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Строящийся отрезок соединят с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который раньше входил в состав Большой кольцевой линии метро.

Сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 119 станций метроВладимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

https://www.mos.ru/mayor/themes/11828050/

MIL OSI