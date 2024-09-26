Собянин: Началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Щит «София» задействовали для строительства нового тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Это правый перегонный тоннель
между станциями “Звенигородская” и “Шелепиха” протяженностью 553 метра. “София” пройдет 349 метров, еще 204 строителям предстоит пройти горным способом», — отметил Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Строящийся отрезок соединят с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который раньше входил в состав Большой кольцевой линии метро.
Сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
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