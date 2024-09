Сергей Собянин: 262 социально ориентированные НКО получили поддержку города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 20 лет назад в Москве был учрежден конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Ежегодно в столице отбирают лучшие инициативы и выделяют до пяти миллионов рублей на их реализацию. За все время поддержку города получили более 3,4 тысячи проектов.

«В 2024 году конкурс побил рекорд по количеству одобренных заявок. На этот раз поступили предложения от порядка 900 НКО, 262 из них получили поддержку», — рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Суммы грантов — от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. Они предусмотрены за проекты в номинациях: «Благотворительность», «Безопасная Москва», «Экология мегаполиса», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва», «Добровольчество и волонтерство», «Медиа Москва», «Семейная Москва» и «Городские инновации». Самыми популярными по количеству инициатив-лауреатов стали номинации «Молодежь Москвы» (62 проекта), «Наше наследие» (55 проектов), «ЗОЖ и спорт» (37 инициатив).

Полный список лауреатов премии опубликован на сайте.

Независимую оценку проводил экспертный совет. В него вошли представители Общественной палаты Москвы, научных, научных и образовательных сообществ, а также НКО. Каждый проект оценивали три эксперта, причем у них не было возможности видеть отметки коллег.

Проекты оценивались по степени значимости для города и его жителей, актуальности и реалистичности. Специалисты также приняли во внимание эффективность предлагаемого решения, его результативность и уникальность.

Профориентация школьников и помощь участникам СВО

В числе победителей — проект «Искусственный интеллект» научно-образовательного центра Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Сам центр занимается профориентацией школьников: молодые научные сотрудники помогают учащимся развивать инженерное мышление и навыки, которые необходимы им при поступлении в вузы технического профиля.

Команда центра в этом году намерена разработать две программы дополнительного образования по 16 академических часов, обучаться по которым сможет любой старшеклассник.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) помогает участникам боевых действий быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также вовлекает их в воспитание подрастающего поколения. На средства гранта планируется запустить проект «Музеи специальной военной операции в школах Москвы». В нем задействуют пять школ — в учреждениях откроются музейные экспозиции, будут проходить уроки мужества и встречи с героями СВО. Проект реализуют в 2025 году.

Еще один проект в поддержку специальной военной операции — центр правовой помощи участникам СВО и их семьям региональной общественной организации «Лотос». Специалисты центра займутся решением разных вопросов — от оформления статуса, льгот и выплат по ЖКХ до вступления в права наследства.

Проект «Равный — равному. Клуб адаптации» реализуется Фондом содействия продвижению русского языка и образования на русском. Его цель — помощь в адаптации в вузах молодежи с инвалидностью. В нескольких столичных учреждениях высшего профобразования студентов обучат основам инклюзивного волонтерства. Специалисты расскажут о проблемах и трудностяхребят с инвалидностью во время учебы и способах им помочь. На специальном онлайн-портале разместят методические материалы, видеокурсы и лекции, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья быстрее освоиться в новой среде, не чувствовать себя одинокими в коллективе.

Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет» запустит программу для социального, физического и творческого развития детей с ограничениями по здоровью. Участниками проекта «Мы, играя, изучаем, говорим и понимаем» станут дети в возрасте от шести до 12 лет. С ними будут заниматься тренер по адаптивной физической культуре и специалист по речевому развитию. Для коррекционных занятий приобретут логопедическое оборудование. Тренировки будут проходить в семейном центре, открытом при фонде.

Победители прошлогодних конкурсов грантов

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» помогает оказавшимся в сложной жизненной ситуации гражданам — одиноким пенсионерам, людям, оставшимся без крова, тяжелобольным пациентам. На средства гранта Мэра Москвы организация запустила проект «Протянем руку помощи», в рамках которого медицинскую и социальную помощь получили участники СВО. Их обеспечили лекарственными препаратами, гигиеническими средствами и товарами медицинского назначения.

Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам «Глобал импакт альянс» реализует проект «Инклюзивные маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра». Скоро сценарий проекта «Общественный транспорт» станет доступен для ребят с таким диагнозом. Команда детально проработала все элементы автобуса: валидаторы, экраны и световые указатели — все, чтобы адаптация детей в виртуальном пространстве была максимально приближена к реальным условиям. В итоге навык будет лучше закрепляться, а во время поездки на настоящем автобусе ребенок быстрее сориентируется и вспомнит, что нужно делать.

Автономная некоммерческая организация «Динамичные ребята» создала музыкальный спектакль «Лететь нельзя остаться». В основе сюжета — история людей, заблокированных в столичном аэропорту из-за погодных условий. Премьера состоялась в начале лета в Московском государственном академическом театре «Русская песня», ее увидели более 750 человек. А видеоверсия спектакля собрала уже свыше одного миллиона просмотров.

Благотворительный фонд «Вирта» провел две выставки в поддержку бездомных животных. Мероприятия посетили более трех тысяч москвичей. Волонтеры фонда привезли на выставки 270 собак и кошек из приютов, 57 из них нашли новый дом.

Конкурс профмастерства «Лучшие в профессии. Няня года» состоялся на средства гранта. Участники проходили собеседования с психологами, проверки благонадежности и выполняли конкурсные задания, а также демонстрировали медицинские знания и навыки, необходимые для работы с детьми. Поступило более тысячи заявок от нянь, воспитателей, гувернанток и гувернеров Москвы. До финала дошли только 20 претендентов на звание лучшего. Конкурс проводила АНО содействия занятости и досуга взрослого населения «Возрасту. нет» (сервис «Бабушка на час»).

