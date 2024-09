«Роснефть» помогла Пензенскому зоопарку отремонтировать вольер белого медведя

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в зоопарке города Пензы проведен ремонт прогулочного вольера для белого медведя по кличке Белый.

Продолжительность работ составила около месяца, в течение которого было полностью заменено напольное покрытие площадки: удалена старая стяжка, восстановлено бетонное примыкание чаши бассейна, выполнены покрытие площадки грунтом, обработка бетоноконтактом и смонтирован наливной пол, на который нанесена особопрочная полиуретановая краска.

На время проведения строительных работ экспозиция белого медведя была закрыта для посетителей, а Белый находился в кормовом вольере. После ремонта медведя выпустили на обновлённую площадку.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени Компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров и проведение научных исследований. При поддержке «Роснефти» разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия нескольких видов, изготовленных из особо прочного пластика, ежегодно направляют в зоопарки.

Справка: «Роснефть» ведет исследование белых медведей как вида-биоиндикатора арктических экосистем. За это время состоялось несколько масштабных экспедиций, в ходе которых специалисты изучали пути миграции, численность и плотность распределения этих полярных хищников, а также проводили различные анализы биологических образцов. В сентябре при поддержке «Роснефти» на северо-западном побережье полуострова Таймыр и островах Карского моря состоялась экспедиция по изучению и мониторингу популяции белого медведя. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН провели полномасштабный учет распределения численности краснокнижных животных в безледный период. Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр Компании. В период с 2024 по 2027 гг. на полуострове Таймыр планируются исследования северного оленя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

