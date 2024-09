«РН-Уватнефтегаз» получил первую нефть на Южно-Венихъяртской площади Уватского проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») получил первый промышленный приток нефти на Южно-Венихъяртской площади Уватского проекта. Запускной дебит горизонтальной скважины втрое превысил средние показатели по региону и составил более 300 тонн нефти в сутки.

Южно-Венихъяртская площадь, расположенная в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка, была открыта Правдинской геологоразведочной экспедицией 20 лет назад. Однако ее разработке препятствовала удаленность от инфраструктуры и сложность геологического строения.

«РН-Уватнефтегазом» на площади проведены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурены поисково-разведочные скважины. Запланировано создание инфраструктуры для связи нового актива с центральным пунктом сбора нефти Протозановского месторождения. В краткосрочной перспективе на Южно-Венихъяртской площади планируется пробурить свыше 10 эксплуатационных скважин, в том числе с горизонтальным окончанием и проведением операций многостадийного гидроразрыва пласта.

Южно-Венихъяртская площадь войдет в состав Протозановского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов на Уватском проекте позволяет разрабатывать из общего центра менее крупные месторождения-спутники, повышая экономическую эффективность освоения активов за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». При освоении месторождений Уватского проекта Компания применяет новые технологии – конвейерный способ бурения, роторно-управляемые системы, каротаж в процессе бурения и др.

«РН-Уватнефтегаз» вносит существенный вклад в промышленное развитие региона. Ввод в эксплуатацию новых месторождений и производственных объектов создает квалифицированные рабочие места. Участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики.

Справка: ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В настоящее время в состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2.

