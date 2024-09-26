Программа реновации: неподалеку от станции Крымская МЦК появится жилой дом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Котловка возведут дом по программе реновации. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) уже выпустил градостроительный план земельного участка площадью 1,74 гектара. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

Территория под будущую застройку находится по адресу: улица Винокурова, земельный участок № 22/1.

«Новостройка предельной площадью 102 тысячи квадратных метров появится в активно обновляемом столичном районе с современными общественными пространствами, парками, социальными и коммерческими объектами. Жилой дом расположен недалеко от станции Крымская Московского центрального кольца», — добавила Юлиана Княжевская.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только в 2023 году в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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https://www.mos.ru/news/item/144484073/

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