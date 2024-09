При поддержке «Роснефти» благоустроен детский сад в Уфе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

При поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в Детском саду №2 г. Уфы была построена новая детская площадка. Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает инициативы в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.

Детский сад №2 основан в 1955 году и является одним из старейших дошкольных учреждений Уфы, сейчас в нем занимаются 123 ребенка. В рамках благоустройства территории детсада были установлены современные спортивные и игровые площадки с травмобезопасным покрытием, теневые навесы и беседки, а также новое игровое оборудование, в том числе качели-балансиры, горки и песочницы. Кроме того, для ранней профориентации детей на игровой площадке были размещены элементы малых архитектурных форм на профессиональную тематику, например, макет нефтяной качалки с движущимися механизмами.

За последние 5 лет «Башнефть» оказала поддержку проектам строительства и реконструкции более 30 образовательных учреждений. Укрепление материальной базы открыло новые возможности для повышения качества образования и воспитания молодежи в Башкирии. В Нефтекамске полностью обновлена полилингвальная школа-интернат, в Кушнаренковском и Татышлинском районах введены в эксплуатацию детские сады, в Уфе отремонтирован лесотехнический техникум, в селе Елань-Чишма Ермекеевского района открылся многофункциональный образовательный центр.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края и Республики Татарстан. За последние 5 лет в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкирией при поддержке «Башнефти» реализовано более 300 социальных проектов в 49 районах и городах региона.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 сентября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220848/

MIL OSI