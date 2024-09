Получи грант на обучение в ОАЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования информирует о начале приёма заявок на получение гранта на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры (докторантуры), а также на курсы арабского языка в Университете гуманитарных наук им. Мухаммеда бин Заида (г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты).

К участию допускаются российские студенты, заинтересованные в изучении арабского языка. Университет предоставляет гранты по следующим программам: курсы арабского языка (30 мест), и программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры (15 мест).

Информация о программах размещена на веб-сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Центр развития образования и международной деятельности (“Интеробразование”)» в разделе «Академическая мобильность – Программы».

Всем заинтересованным кандидатам необходимо обратиться в Управление международного сотрудничества ГУУ по адресу электронной почты ab_kasatkina@guu.ru в срок до 10 октября 2024 года.

Конкурсная процедура осуществляется эмиратской стороной. По вопросам участия в программах необходимо обращаться к руководителю Отдела по протокольным вопросам Университета гуманитарных наук им. Мухаммеда бин Заида Рашиду Альминхали, по адресу электронной почты: rashed.almenhali@mbzuh.ac.ae.

Срок окончания приёма документов – 20 октября 2024 года.

