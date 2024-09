От первых путешественников Руси до космических вояжей будущего: о чем еще можно узнать во Всемирный день туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вот уже более 40 лет 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот международный праздник был учрежден для того, чтобы популяризировать путешествия, оценивать вклад отрасли в развитие экономики, налаживать и укреплять связи между разными городами и странами. В этом году в Москве пройдут экскурсии, игры и состязания, посвященные Всемирному дню туризма. Присоединиться к ним можно в музеях ВДНХ, а также в туристско-информационных центрах, которые находятся в парке «Зарядье», на территориях Южного и Северного речных вокзалов. На отдельные события потребуется предварительная онлайн-регистрация.

ВДНХ приглашает всех желающих на тематические мероприятия в Музейном городе и на футбольный турнир. С 11:00 до 17:00 на мини-полях пройдет IV Московский кубок туризма. Победители получат большой кубок и золотые медали, команды, занявшие второе и третье места, — серебряные и бронзовые медали, а также памятные малые кубки. Команда, занявшая последнее место, получит утешительный приз — кубок надежды. Кроме того, предусмотрены индивидуальные призы для лучших игроков турнира.

Первый Московский кубок туризма провели в сентябре 2021 года, с тех пор он стал ежегодным событием. Игра собирает не только друзей и болельщиков команд, но и гостей главной выставки страны. Вход свободный.

В центре «Космонавтика и авиация» в 18:00 и 19:30 состоятся бесплатные экскурсии «Москва космическая». Посетители познакомятся с историей практической космонавтики, со столичными предприятиями этой отрасли и подготовкой к полетам. Особое внимание уделят легендарному павильону № 34 «Космос».

В музее славянской письменности «Слово» в 19:00 пройдет бесплатная экскурсия «Кому на Руси путешествовать хорошо?». Участники узнают об истории путешествий в разные времена, а также о трансформации жанра путевого очерка в русской литературе. Внимание уделят таким произведениям, как «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.

Кроме того, 27 сентября любителей путешествий ждут в туристско-информационных центрах Южного и Северного речных вокзалов, а также в парке «Зарядье». Там с 13:00 будет проходить праздничная викторина. Посетителям предложат ответить на вопросы, посвященные туризму в Москве и других городах России. Победители поучаствуют в розыгрыше памятных сувениров.

https://www.mos.ru/news/item/144481073/

