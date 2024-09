Новые направления, «Зарядки долголетия» и звездные гости: как прошел летний сезон проекта «Московское долголетие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Наполнить свою жизнь яркими событиями может каждый москвич старшего поколения. Этим летом участники проекта «Московское долголетие» посещали тренировки с известными спортсменами, встречались с актерами и писателями, катались на каяках и сапбордах, занимались северной ходьбой, открыли эксклюзивный маршрут по Арбату и участвовали во многих других мероприятиях.

В 2024 году летний сезон проекта длился четыре месяца благодаря тому, что сентябрь стал одним из самых теплых в истории столицы.

Тренировки со звездными гостями и занятия на свежем воздухе

Одним из самых ярких событий летнего сезона стали «Зарядки долголетия». В течение 17 недель горожане старшего поколения участвовали в утренних разминках на площадках, организованных во всех округах, в том числе в знаковых местах столицы — например, на Воробьевых горах, у Большого театра и на Северном речном вокзале. За это время было проведено 87 тренировок, которые посетили более 14 тысяч человек.

Раз в неделю «Зарядки долголетия» проводили приглашенные гости, среди которых Роман Костомаров, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Илья Авербух, Алексей Немов, Алексей Ягудин, Артур Далалоян, Ирина Слуцкая, Никита Нагорный, Дарья Донцова, Анна Семенович, Елизавета Туктамышева, Елена Воробей, Юлия Михалкова.

Участники «Зарядок долголетия» освоили цигун, посещали танцевальные тренировки, занятия с гимнастическими лентами и даже разминки с барабанами.

Все лето для горожан старшего поколения проходили занятия на свежем воздухе в более чем 1,5 тысячи групп на 800 уличных площадках по всему городу — в Московском зоопарке, в конном клубе, парках, на «Городской ферме» на ВДНХ и в других местах.

Новые водные направления

В июле в проекте «Московское долголетие» впервые открылись занятия по сапсерфингу и каякингу. Около 1,5 тысячи москвичей старшего поколения познакомились с историей этих видов спорта и научились управлять плавательными средствами.

Занятия проходили в акватории Москвы-реки на базе гребного клуба «Академия» под руководством опытных тренеров. Несмотря на то что сапы и каяки считаются популярными среди молодежи, группы по этим направлениям уже в первые дни побили рекорд количеству участников старшего поколения.

Занятия по гребле на сапах и каяках впервые пройдут в рамках проекта «Московское долголетие»

Уникальный маршрут

В августе для участников «Московского долголетия» открылся новый эксклюзивный экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат». Он создан специально для проекта писателем и москвоведом Александром Васькиным и посвящен долгожителям, судьба которых была связана с самой известной пешеходной улицей города.

Философ, герой-полярник и русский Роден: о чем могут узнать участники экскурсии «Нестарый Арбат»

Прогулка включает в себя девять тематических точек, каждая из них связана с биографиями известных долгожителей: писателей, актеров, скульпторов и композиторов. Например, экскурсанты узнали о философе Алексее Лосеве, который до последних дней продолжал передавать знания ученикам, и писательнице Мариэтте Шагинян, никогда не оставлявшей любимое дело.

Гидами стали сами участники «Московского долголетия», которые прошли обучение в «Серебряном университете» по направлению «Экскурсоведение». 11 выпускников освоили новую профессию, трудоустроены в проекте и на регулярной основе проводят экскурсии для групп.

Модные коллекции о семье, городе и будущем

Этим летом в проекте прошел четвертый сезон творческих лабораторий «Мастерская дизайнеров», приуроченный к Году семьи. Финальный показ, состоявшийся на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе посетили более 600 человек, еще 135 тысяч посмотрели прямую трансляцию показа.

Участники «Московского долголетия» под наставничеством пяти известных модельеров — Леонида Алексеева, Игоря Гуляева, Дениса Еремкина, Ксении Новиковой и Вадима Мерлиса — создали пять коллекций одежды. На подиуме их продемонстрировали модели «серебряного» возраста из школы красоты и стиля «Королевская осанка».

Основой линейки «Семейные альбомы» стал стиль 1970-х годов, в принтах на одежде которой ожили фотографии дедушек, бабушек, пап и мам модельеров. Трогательными воспоминаниями вдохновлялись создатели женственной и элегантной коллекции «Мама». Каждая участница представляла себе свою маму, образы времен ее молодости. Коллекции «Яркий возраст», «Городская романтика» и «Мы 2030» посвящены будущему, городу и долголетию. В их создании использовались яркие фактурные ткани и возможности искусственного интеллекта.

Новые пространства для поддержания здорового образа жизни и общения

Сеть центров московского долголетия продолжает расширяться: 14 пространств открылось этим летом, сейчас их уже 134. Горожане старшего поколения могут заниматься любимым делом в кругу единомышленников, общаться и вести здоровый образ жизни. С 1 сентября центры перешли на новый, удобный график работы.

Одновременно с расширением сети центров в них появляются и новые сервисы. Так, с этого лета в них проводят консультации по получению электронных госуслуг. В каждом центре горожане могут узнать, как оформить 71 государственную услугу, включая получение социальной карты москвича, санаторно-курортной путевки или жилищных субсидий.

Яркие события летнего сезона

Середину лета москвичи «серебряного» возраста встретили на фестивале «Москва долголетняя», который прошел на Воробьевых горах и объединил более трех тысяч гостей.

На одной площадке проводились самые популярные уличные занятия «Московского долголетия» — по танцам, северной ходьбе, рисованию, а также «Зарядки долголетия», познавательные лекции и многое другое.

Одним из центральных мероприятий стал массовый заход любителей северной ходьбы, в котором приняли участие даже горожане старше 90 лет. Хореографический мастер-класс для гостей провел танцор Евгений Папунаишвили, а на пленэре можно было соревноваться в рисовании шаржей на певицу Анну Семенович и писательницу Дарью Донцову.

Сводный хор проекта «Московское долголетие» выступил на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Программу из 13 песен представили 350 человек. Аккомпанировал хору Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина.

Сводный хор проекта «Московское долголетие» выступил на фестивале «Спасская башня»

Кроме того, этим летом коллектив дал пять мастер-классов. Хормейстеры провели открытые уроки по вокалу, на которых познакомили гостей с техниками и приемами хорового пения.

В июле в парке «Сокольники» прошел праздник «Танцевальные истории “Московского долголетия”». Одним из главных событий стал флешмоб «Фиолетовый вальс», который собрал 500 горожан старшего поколения. В этот день на танцпол вышли люди разного возраста — от 55 до 90 лет, а самым старшей стала 90-летняя участница проекта Валентина Семенова. Тогда же состоялся конкурс: за звание лучших танцоров проекта боролись 18 пар и 10 коллективов.

«Бульвар московского долголетия»

Одной из самых ярких экспозиций форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе стал «Бульвар московского долголетия». Гости погрузились в мультимедийное пространство, посвященное здоровому образу жизни, и узнали, как поддерживать активность, оставаться молодым и счастливым на протяжении многих лет. За дни работы форума-фестиваля свыше 50 тысяч человек заглянули в будущее, сделав «Портрет долголетия» с помощью нейросетей. Гости также прошли около семи тысяч виртуальных километров на экскурсии «Нестарый Арбат», почти 15 тысяч посетителей участвовали в социологическом опросе, который помог узнать, как разные поколения москвичей относятся к долголетию.

Впереди горожан ждет не менее насыщенный осенне-зимний сезон. Присоединиться к проекту «Московское долголетие» могут все желающие москвичи «серебряного» возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Записаться можно в любом центре московского долголетия или госуслуг «Мои документы», а также онлайн на портале mos.ru.

https://www.mos.ru/news/item/144450073/

