На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» представят достижения топливно-энергетического комплекса столицы

С 26 по 28 сентября в столице пройдет Международный форум «Российская энергетическая неделя». Впервые за семь лет мероприятие проведут сразу на двух площадках. Деловую программу можно будет посетить в Центральном выставочном зале «Манеж», а выставку оборудования и технологий — в Гостином Дворе.

Так, в Манеже Правительство Москвы представит стенд с достижениями топливно-энергетического комплекса столицы. Интерактивная площадка будет посвящена развитию отрасли и использованию в ней инновационных технологий.

Одной из главных инсталляций станет интерактивная экспозиция, благодаря которой можно увидеть облик Москвы будущего. Гости смогут пройти викторину, по результатам которой искусственный интеллект сгенерирует изображение города через несколько лет.

На стенде также представят макет столицы, каждый объект которого символизирует определенную отрасль энергетики или ресурсоснабжения. Касаясь сооружений, посетители смогут увидеть ролики, рассказывающие о работе предприятий топливно-энергетического комплекса, их достижениях и планах развития. Кроме этого, на экране будет отображаться 3D-модель Москвы, которая парит над землей благодаря потоку энергии.

Еще один проект — «Лифт в энергетику». Инсталляция, имитирующая поездку в лифте, познакомит с модернизированными станциями ТЭЦ, а также с современными электрическими подстанциями, производством газового оборудования, очистными сооружениями, центрами управления и коммуникационными коллекторами.

Помимо этого, гостям расскажут о работе систем жизнеобеспечения и продемонстрируют визуализацию того, как передается электричество, течет вода в трубах, а также функционируют цифровые платформы и системы управления.

В Гостином Дворе достижения компаний топливно-энергетического комплекса представят на стенде комплекса городского хозяйства. Экспозиция предприятий будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с отраслью. Для желающих найти работу в этой сфере разместят информацию об актуальных вакансиях.

Так, АО «ОЭК» в миниатюре воссоздаст улицу с умным светодиодным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, праздничной иллюминацией и электрозарядными станциями для автомобилей. А ГУП «Моссвет» подготовил интерактивную экспозицию с экраном, на котором демонстрируются достижения организации.

Площадка АО «Мосгаз» посвящена производству газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Гостям представят макеты газорегуляторных пунктов, котельных и комплекса автоматизации систем газораспределения.

Основным элементом экспозиции ПАО «Мосэнерго» станет большой мультимедийный экран, на котором покажут видеоролики о деятельности компании, принципах работы электростанций и охране окружающей среды. Кроме того, на информационной стойке можно будет узнать об истории предприятия и его текущих проектах.

ПАО «Россети Московский регион» познакомит с современным оборудованием и программным обеспечением, используемым в электросетевом комплексе. Среди экспонатов — программный комплекс «ОЖУР», макет новой подстанции «Красная», виртуальный диалоговый офис «Электра» и другие.

АО «Мосводоканал» представит экспозицию, погружающую зрителей в работу систем водоснабжения и водоотведения. Интерактивный макет позволит увидеть движение воды от водозабора до потребителя и обратно в водоисточник, а 3D-модель городской застройки с функцией дополненной реальности познакомит с эксплуатацией инженерных систем.

ГБУ «ИМЦ» продемонстрирует метрологический центр для проведения поверок, систему, предназначенную для мониторинга и обслуживания общедомовых приборов учета тепла и горячей воды, а также унифицированный монтажный модуль для учета тепловой энергии собственного производства.

Посетить деловую программу в Манеже могут только зарегистрированные участники и делегаты форума. На выставку в Гостином Дворе вход свободный, но необходима регистрация.

https://www.mos.ru/news/item/144488073/

