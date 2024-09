Началась регистрация на VII Медицинский Турнир Школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Регистрация проходит до 24 ноября 2024 года, загрузка решений Отборочного этапа — до 1 декабря 2024 года.

Участие в Медицинском Турнире Школьников — это прекрасная возможность для школьников и будущих абитуриентов прикоснуться к медицине, научиться отбору достоверной информации, работе в команде и погрузиться в среду единомышленников.

— Наша цель — научить школьников работать с научной информацией, улучшить их ораторские способности, научить выступать на публику, а также развить навыки коммуникации, дать возможность пообщаться с нашими экспертами, которые являются действующими врачами высшей категории. И, конечно же, дать представление о современной медицине, показать, какая она одновременно сложная и интересная, — поделилась Евгения Холдина, глава Экспертной и Методической комиссии.

Заключительный этап пройдет 21-24 марта 2025 года на базе НГУ.

Призёрство и победа в заключительном этапе дают дополнительные баллы для поступления в НГУ по направлению «Лечебное дело».

Подробная информация:

ВК: https://vk.com/schoolmedtourn

Телеграм-канал: https://t.me/schoolmedtourn

Сайт: https://www.schoolmedtourn.ru/

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты

