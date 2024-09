Научный полк. Доброволец Михаил Лалетин: «После фронта – в вуз, а потом, возможно, в офицеры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Лалетин

За плечами студента второго курса факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ Михаила Лалетина – служба в составе 76-й дивизии 104-го десантно-штурмового полка ВДВ в зоне Специальной военной операции. Сегодня он получает высшее образование и не исключает, что после диплома продолжит служить уже в офицерском составе.

«Высшее образование даёт знания и преимущества не только в гражданской сфере, но и в армии. Человек с высшим образованием – это офицер. Я получаю востребованную специальность в престижном вузе и не исключаю, что после окончания университета продолжу военную службу. Потому что, пока цели СВО не будут достигнуты, я не могу быть спокоен за своё будущее и будущее нашего народа, нашего Отечества», – говорит Михаил.

О том, что есть такая профессия – Родину защищать, Михаил не только знал, но и присматривался к ней: хотел поступать в военное училище. Но потом решил получить гражданскую специальность. Он вспоминает, как в 2020 г., будучи абитуриентом, вместе с друзьями выбрал СПбГАСУ. В первую очередь ребята оценивали вуз с практической точки зрения: университет известен высоким качеством образования, приемлемой стоимостью обучения, востребованностью выпускников на рынке труда, удобным расположением. А вот выбор факультетов каждый делал в соответствии со своими интересами.

«История и политика – темы, которые всегда меня интересовали. Юриспруденция важна в вопросах политики. К тому же я продолжил династию – мои мама и сестра в своё время заканчивали юридический. Получив диплом, возможно, в будущем буду получать второе высшее образование – историческое», – добавляет Михаил.

В 2022 г., когда началась СВО, он ушёл в добровольцы. Говорит, на то были весомые причины. Прежде всего, он патриот и хорошо знает историю своей страны.

«Не могу равнодушно наблюдать за тем, как извне нашу историю пытаются переписать и как распространяется идеология нацизма. Я выступаю за традиционные ценности и хочу жить в обществе, в котором у ребёнка мама и папа, а не родители номер один и два. Нашу страну хотят разбить, разделить, как это сделали с Российской империей и СССР. Поэтому мы должны достичь своих целей в СВО. Для нас, россиян, это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. Я беспокоюсь о своей судьбе, судьбе России и её народа, поэтому готов вносить собственный вклад в её защиту», – рассказал Михаил.

Он вспоминает, как его, молодого человека с гражданки, удивили настрой бойцов, сохранение у них боевого духа даже в самых тяжёлых ситуациях. Именно здесь Михаил в полной мере ощутил столь искреннее отношение другу к другу и по-настоящему понял, что такое боевое братство.

«На фронте стирается грань между начальником и подчинённым, между командирами и солдатами. Здесь мы все как братья, каждый готов в любой момент подставить другому своё плечо как во время выполнения боевого задания, так и в любой ситуации. В этом сила нашей армии», – подытожил Михаил.

