Московские экспортеры при поддержке города нашли новых партнеров в 24 дружественных странах

С начала года столичные экспортеры при поддержке города посетили 11 международных выставок в дружественных странах. Среди них Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Tibo в Белоруссии, Gitex Africa в Марокко и Vietnam Expo во Вьетнаме. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Затраты на аренду и застройку площадки для переговоров, доставку экспонатов и организацию деловых встреч взял на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

«С января на стенде Made in Moscow продукцию представили больше180 столичных брендов. Еще 122 компании присоединились к зарубежным бизнес-миссиям в девяти государствах», — рассказала Наталья Сергунина.

С ответным визитом в столицу приезжали делегации из Индонезии, Мексики, Алжира, Марокко и Египта.

«По итогам участия в выставках и бизнес-миссиях предприниматели города нашли новых партнеров в 24 дружественных странах. В их числе — Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Таиланд, Индия и Уругвай. Общая сумма контрактов превысила 1,5 миллиарда рублей. Иностранных покупателей заинтересовали московские цифровые решения, техника и оборудование, продукты питания и мультфильмы», — отметила Наталья Сергунина.

Успешный опыт участников

Так, отклик у зарубежной аудитории нашел приключенческий сериал о девочке-волшебнице Есении. Коммерческий директор анимационного бюро Марина Повх рассказала, что история универсальна и понятна детям из любого уголка мира, но без поддержки города выйти на международный уровень компании было бы сложнее.

«Если бы мы сами ездили на выставки, у нас был бы небольшой, непримечательный стенд. А павильон Московского экспортного центра обеспечивает нам масштаб, ведь мы становимся частью бренда Made in Moscow», — заявила Марина Повх.

Один из договоров на поставку сериала авторы подписали во время Китайского международного фестиваля мультфильмов и анимации.

«Сейчас историю о волшебнице транслируют на детских каналах в Латинской Америке, скоро ее покажут в Таиланде. Город не забывает о наших успехах, рассказывает о них, и мы становимся более узнаваемыми и на отечественном рынке. Наше бюро будет и дальше пользоваться столичными инструментами для развития своего дела, мы уверены, это принесет новые плоды», — заключила коммерческий директор.

Другой активный участник программ МЭЦ — производитель инновационных тренажеров для студентов медицинских вузов. Гибридный стоматологический симулятор позволяет отрабатывать манипуляции на модели челюсти. Уникальное программное обеспечение отслеживает точность работы за счет технологии электромагнитного трекинга.

«При поддержке города мы посещаем ведущие отраслевые мероприятия, это совершенно бесплатно. После выставки в Алма-Ате наши тренажеры появились в медицинских университетах Казахстана и ОАЭ», — поделился учредитель компании Залим Балкизов.

До конца года столица организует и другие выезды.

Обширный инструментарий

Московский экспортный центр создали семь лет назад с целью формирования единого окна поддержки бизнесменов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. С начала года его услугами воспользовались свыше двух тысяч предпринимателей. Помимо участия в выставках и бизнес-миссиях, для делового сообщества столицы разработаны образовательные программы, доступны гранты, экспертная поддержка, размещение продукции на крупнейших маркетплейсах и в ретейл-сетях.

Прежде чем выходить на рынки новых стран, предпринимателям стоит познакомиться с правилами поведения на международном уровне. Законодательство, культура, менталитет уникальны в каждом государстве. Ключевые аспекты работы на конкретных рынках можно узнать во время обучения в «Московской школе экспортера».

На лекциях, мастер-классах и конференциях рассказывают, какие товары востребованы в конкретном регионе, как найти общий язык с потенциальными партнерами, в чем особенности таможенного оформления и логистики. Каждое мероприятие делает акцент на той или иной теме: возможностях рынка стран Персидского залива, сертификации в Мексике или экспорте ИТ-решений в Малайзию. Актуальное расписание публикуют на сайте МЭЦ.

Другой удобный формат получения знаний — акселераторы. Например, в рамках программы «Экспортеры 2.0» слушатели анализируют конкурентную среду, разрабатывают стратегию, создают портрет будущего покупателя и адаптируют товар под его запросы. Обучение на курсе занимает четыре месяца.

«Акселератор для высокотехнологичных компаний и экспорта технологий» длится три месяца. За это время участники проходят путь от выбора иностранного рынка до увеличения оборота. Более 85 процентов стоимости обучения в акселераторах субсидирует город.

Экспортный кешбэк

Сотрудничество с иностранными партнерами и первый опыт в новом государстве требуют не только комплексной подготовки, но и финансовых вложений. Высокотехнологичные и обрабатывающие производства могут покрыть часть расходов, получив грант на экспорт. Максимальный размер — 10 миллионов рублей в год (или 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет города).

Столичному производителю лазерного оборудования для разных отраслей, в том числе для проведения хирургических операций и микрообработки материалов (алмазов, сапфиров и кремния), за последние годы одобрили несколько заявок на общую сумму более 10 миллионов рублей.

«Средства пошли на развитие технологий и производства. Выходить на внешний рынок непросто, особенно с учетом текущей обстановки в мире. Но гранты мотивируют нас не сбавлять обороты», — рассказал заместитель директора компании Матвей Конященко.

Предприятие сотрудничает с партнерами из государств Евразийского экономического союза и Китая. В этом году вдвое увеличили размер грантов для новых и активных экспортеров — с 10 до 20 процентов от суммы контракта. Прием заявок на их получение открыт до 31 октября.

