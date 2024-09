«Мосволонтер» выпустил пособие по разработке социальных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ресурсный центр «Мосволонтер» выпустил методическое пособие о том, как разработать собственный общественно полезный проект. Материал «Социальное проектирование в волонтерской деятельности» доступен в электронной библиотеке центра. Заказать его в печатном виде можно в разделе партнерских сервисов «Развитие компетенций».

Практическое руководство будет полезно волонтерам, которые хотят стать авторами социального проекта, и организаторам добровольческой деятельности, которые реализуют инициативы на регулярной основе.

«Мы открываем новую возможность для волонтеров — стать соавтором социальных изменений в городе. Наше сообщество каждый день пополняется талантливыми и творчески одаренными добровольцами, которые приходят с креативными идеями социальных проектов. Методическая помощь и развитие компетенций позволит сделать их работу системной, грамотно использовать ресурсы и знания для развития качества жизни людей и своей команды», — рассказал Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер».

Руководители и сотрудники волонтерских объединений, студенты и неравнодушные горожане, интересующиеся темой социального проектирования, получили первые экземпляры методического пособия. Уже в этом году его начнут применять в 50 столичных школах.

Самые юные волонтеры столицы: обновлена программа по развитию добровольчества в школах

От базовых понятий до получения гранта

Пособие включает три главы, где теоретическая информация дополнена реальными социальными проектами. Знакомиться с материалом можно последовательно или же изучать только те блоки, которые наиболее актуальны для собственного проекта. В конце каждого параграфа представлены важные тезисы из текста, несколько открытых вопросов для размышления и практическое задание.

Авторы пособия советуют начать с тестирования. Каждый из 11 вопросов соответствует параграфам пособия. Некорректные ответы укажут на разделы, которые требуют более детального изучения.

Читатели узнают, что социальный проект отличается комплексным подходом к решению общественно значимой проблемы, его реализация не ограничивается проведением одного тематического мероприятия.

Основные подходы к проектному управлению волонтеры изучат во второй главе. Пособие объясняет, как определить целевую аудиторию — людей, которым важно получить максимум пользы от проекта. Еще один важный этап — поиск ответов на социально значимые вопросы, при этом нужно отталкиваться не от идеи проекта, а от людей и их потребностей. Помимо этого, волонтеры научатся выстраивать логику социального проектирования — взаимосвязи цели, задач, плана мероприятий и результатов проекта.

Авторы подробно останавливаются на теме ресурсов и принципах грамотного составления бюджета, рассказывают о софинансировании — собственном вкладе команды в реализацию проекта.

В пособии также разобрано, как работать с партнерами и развивать фандрайзинг, как продвигать деятельность в социальных сетях и выстраивать работу со средствами массовой информации.

Читателей научат правильно оформлять грантовую заявку, объяснят, где можно получить финансовую поддержку. Привлечение грантовых средств помогает реализовывать инициативы и открывать новые направления, расширяя инфраструктуру для проведения мероприятий.

Обучение и развитие навыков

Очные программы обучения, книги и методические пособия, а также онлайн-курсы по направлениям добровольческой деятельности востребованы у городских помощников. За последние три года «Мосволонтер» расширил набор образовательных продуктов вдвое: в 2021 году их было 20, а сегодня уже более 45.

За это время тысяча начинающих добровольцев обучились на курсе «Включайся!». Еще около 400 тимлидеров и менеджеров развивали управленческие навыки в программе «Управляй». Примерно 300 москвичей прошли подготовку в качестве тренеров образовательных направлений на тренинге «Обучай».

На онлайн-платформе ресурсного центра можно узнать об основах волонтерской деятельности, дистанционно пройти общий инструктаж и послушать лекции экспертов по социальному проектированию. Участники знакомятся с возможностями шести направлений добровольчества, а также с достопримечательностями столицы, где волонтеры Москвы помогали в последние 10 лет.

В конце ноября «Мосволонтер» откроет доступ к новым онлайн-курсам по спортивному и патриотическому направлениям, а также волонтерству в сферах охраны здоровья и общественной безопасности. Кроме этого, на онлайн-площадке появятся дистанционные курсы: «Включайся» для новичков и «Пять ключей» для организаторов. Отдельно будут размещены онлайн-курсы в рамках чемпионата по развитию добровольческих компетенций.

Узнать больше о программах обучения для волонтеров можно на сайте, на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Образование» и федерального проекта «Социальная активность». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на этой странице.

https://www.mos.ru/news/item/144467073/

