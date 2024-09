«Мой id» поможет победителям акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» воспользоваться предложениями партнеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Победители акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» могут воспользоваться выбранными предложениями партнеров акции в мобильном приложении «Мой id». QR-код заказа, оформленного в обмен на баллы на сайте «Миллион призов», отобразится в приложении и будет под рукой, когда это необходимо.

«С помощью мобильного приложения “Мой id” QR-коды оформленных заказов можно использовать для предъявления в магазинах, музеях, театрах и у других партнеров программы. Применять их просто: например, имея промокод на скидку в кафе, можно всего в пару касаний открыть его на экране смартфона и показать при оплате счета», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Участниками акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» стали москвичи, которые предпочли дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Розыгрыши проходили 6, 7 и 8 сентября. Для начисления призовых баллов победителям розыгрышей следует активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Для этого нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код». Сделать это необходимо до 30 сентября.

Обменять выигранные баллы на промокод можно до 14 декабря, а использовать его у партнеров программы — до 15 декабря 2024 года. Призовые баллы дают возможность оплатить часть покупки в магазинах, ресторанах и кафе, приобрести билеты на концерты и в парки развлечений, пополнить транспортную карту «Тройка», а также сделать пожертвование в благотворительную организацию.

Информация о заказах, оформленных за баллы на сайте «Миллион призов», представлена в приложении «Мой id» в виде QR-кодов. При нажатии в нем на карточку «Миллион призов» откроется список всех заказов. Из него можно выбрать тот, который планируется использовать в данный момент.

Подробную информацию о приложении «Мой id» и ссылки на скачивание можно найти на странице спецпроекта «Мобильные приложения и сервисы Москвы».

Мобильное приложение «Мой id» появилось в июле 2023 года. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС. Приложение позволяет при необходимости делиться информацией с доверенными лицами. Цифровые версии некоторых документов, например единого читательского билета, представлены в виде QR- и штрихкодов. Их можно использовать для получения городских услуг.

Сервис развивают Департамент информационных технологий города Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

