Место встреч и прогулок: на портале «Узнай Москву» опубликовали маршрут по набережным

На портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут. Путь проходит через Крымскую, Пречистенскую, Берсеневскую, Софийскую, Раушскую и Кремлевскую набережные. Благодаря аудиогиду можно поставить экскурсию в фоновый режим и наслаждаться неспешным променадом по столице, не отвлекаясь на экран.

Горожане и туристы смогут не просто любоваться красочными видами и старинными зданиями, но и узнать интересные факты об их истории и архитектуре. Помимо уже знакомых мест, участники откроют совершенно новые маршруты. Например, во время прогулки по Крымской набережной можно пройтись по пешеходному мосту через Водоотводный канал Москвы-реки, который открылся этим летом.

«Столичные набережные входят в число любимых мест прогулок жителей и гостей Москвы. У каждой из них своя история, стиль и особенности архитектуры. Новый маршрут — это возможность взглянуть на привычные, хорошо знакомые места с другой точки зрения, узнать о них больше и по-новому ощутить атмосферу столицы. Пользователи могут детально изучить свою любимую набережную или же посвятить день неспешной прогулке по всем точкам. А аудиогид сделает экскурсию более увлекательной и запоминающейся», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В середине XIX века на этом месте были луга, где пасли лошадей, а в архитектурных планах локация фигурировала как Крымская дамба, вал от Крымского моста или проезд от Крымского моста.

Знакомство с Крымской набережной предлагается начать с осмотра памятника Петру I на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Впечатляющая скульптура из стали и бронзы весит больше двух тысяч тонн и возвышается на 98 метров над землей. Она была установлена в 1997 году, когда Москва отмечала свое 850-летие.

Этим летом рядом с памятником Петру I открыли новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Его длина — 58 метров, а ширина — восемь метров. Мост соединяет остров Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, добавляя красоты и удобства для прогулок по центру города. На мосту есть длинная скамейка, где можно отдохнуть и полюбоваться пейзажами.

Пречистенская набережная располагается на левом берегу Москвы-реки в районе Хамовники. Своему названию она обязана одноименной улице, появившейся на карте Москвы еще в XVI столетии. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя пешеходный Патриарший мост соединяет ее с Берсеневской набережной.

Архитектурными жемчужинами Пречистенской набережной на протяжении многих лет остаются особняки. Например, здание мецената Ивана Цветкова, выполненное по проекту знаменитого Виктора Васнецова. Или дом Александра Левенсона, спроектированный Федором Шехтелем. Не обошлось и без городской усадьбы Ивана Мазурина, украшенной башенкой.

Главная точка притяжения набережной — доходный дом З.А. Перцовой. Здание с майоликой, похожее на сказочный терем, по праву считается одной из самых выдающихся построек столицы в неорусском стиле. Каждый из этих особняков имеет свои истории, легенды и старинные тайны.

Берсеневская набережная находится напротив храма Христа Спасителя. Она берет свое начало около Большого Каменного моста, закругляясь к памятнику Петра I. По одной из версий, названием набережная обязана крыжовнику: когда-то на этом берегу Москвы-реки располагались сады берсеня.

В районе Берсеневской набережной расположена легендарная фабрика «Красный Октябрь». Здания старой кирпичной кладки — пример промышленной архитектуры рубежа XIX–ХХ веков. В историческом районе Якиманка также находится знаменитый Дом на набережной, увековеченный в романе Юрия Трифонова.

Софийская набережная тянется вдоль правого берега Москвы-реки прямо напротив Кремля. Берет начало от улицы Серафимовича и заканчивается около Большого Москворецкого моста. Это место славится прекрасным видом на Кремль.

Название набережной связано с храмом Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, одной из древнейших построек Замоскворечья. Сам деревянный храм был уничтожен во время пожара в 1493 году, а в 1682-м здесь построили каменную Софийскую церковь.

Прогуливаясь по набережной, слушатели пройдут мимо легендарного Кокоревского подворья. Старинное здание гостиницы с магазинами и оптовыми складами было построено в начале 1860-х по инициативе предпринимателя и мецената Василия Кокорева.

Раушская набережная пролегает вдоль Москвы-реки в районе Замоскворечье. Находится между улицей Балчуг и Большим Устьинским мостом. Название набережной, предположительно, связано с ровушками — канавами, которые раньше служили для отвода воды с пойменных земель Замоскворечья.

В 1896 году здесь появилась действующая по сей день Раушская электростанция. Построенная по указу императора Александра III, она стала первой станцией, дающей переменный ток. Здание ГЭС-1 ПАО «Мосэнерго» снабжает энергией центр Москвы. Старейшая электростанция России внесена в Список объектов, всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный объект промышленной архитектуры. Дополняет и украшает облик Раушской набережной церковь Святого Николая в Заяицком, построенная в середине XVIII века под руководством прославленного мастера князя Дмитрия Ухтомского.

Кремлевская — первая каменная набережная Москвы — с давних времен запечатлена на всех видовых открытках города и по сей день является самым узнаваемым символом столицы. Ее протяженность составляет около одного километра. С набережной хорошо просматривается Красная площадь и Васильевский спуск, а также южная стена Кремля с уникальными старинными башнями. Кроме того, на набережную выходит Александровский сад, а также усадьба Зотова, памятник архитектуры XVIII–XIX веков.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,3 тысячи зданий, 704 памятников, 410 музеев, 490 мест, свыше 270 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Все это также доступно в мобильном приложении «Узнай Москву».

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

