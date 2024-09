Комплексное развитие территорий: рядом со станциями метро, МЦК и МЦД построят 25 спортивных комплексов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в границах транспортного каркаса столицы, возведут 25 спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров. Среди спортивных объектов — физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта», — рассказал Владимир Ефимов.

Места для размещения спортивных объектов и их параметры будут определены по результатам утверждения проектов планировки территорий.

«По проекту КРТ на улице Новая Ипатовка в Коптеве запланировано строительство спорткомплекса площадью не менее четырех тысяч квадратных метров. По результатам утверждения проекта планировки территории будут установлены сроки строительства объекта и его точные параметры. На севере столицы планируется возведение встроенно-пристроенного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью более трех тысяч квадратных метров. Он станет частью нового жилого квартала в Беговом районе», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Более 80 процентов проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами, рассказал ранее Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

