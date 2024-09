Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство территории Российского биотехнологического университета на севере столицы. Работы выполнены на 80 процентов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания “Биогорода”, дополнительно по просьбам студентов обновляем территорию, чтобы она стала более функциональной», — рассказал Петр Бирюков.

«Биогород» —это образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Кроме того, будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок.

На территории университета создаются три функциональные зоны. Первую появится во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там обустраивают павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки, а также одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне между корпусами А и В появится небольшой спортивный кластер — уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола, ведется монтаж амфитеатра. Создается гастропарк с местами для отдыха.

Третья зона, расположенная между корпусами общежития, учебным зданием и жилым домом, практически готова. Там организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместили небольшую трибуну. Кроме того, установлены столы для игры в настольный теннис, созданы зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, летняя терраса и зоны для отдыха.

Во всех трех зонах разбили клумбы, в которых высадят деревья, кустарники и злаковые растения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144485073/

MIL OSI