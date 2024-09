Для четвертого потока «Академии инноваторов» отобрали 100 лучших проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился отбор 100 лучших проектов для четвертого потока «Академии инноваторов». Большинство идей могут стать импортозамещающими решениями, которые в дальнейшем внедрят в инфраструктуру города и бизнеса. Прием заявок проходил с 17 июня по 15 сентября на сайте проекта.

«Москва уделяет особое внимание всесторонней поддержке начинающих технологических предпринимателей — специально для этого в столице был создан проект “Академия инноваторов”, который недавно полностью обновился. С момента перезапуска интерес к программе значительно возрос. На четвертый поток было подано 517 проектов из 115 городов России. В результате экспертами было отобрано 100 лучших участников и команд, которые приступили к реализации своих идей», — рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Самыми популярными направлениями программы стали информационные технологии, а также инновации в образовании, медицине, электронной коммерции и креативных индустриях. Среди заявок на акселерацию увеличилось число проектов с использованием сквозных технологий: искусственного интеллекта, блокчейна, виртуальной и дополненной реальности.

Интерес к программе проявили не только москвичи, но и жители других городов России. В частности, проект популярен у начинающих предпринимателей из Санкт-Петербурга, Казани, Перми и Самары. Кроме того, среди зарегистрировавшихся на платформе — представители Армении, Белоруссии, Нигерии и Казахстана.

Участники, прошедшие отбор, будут развивать свои идеи вместе с персональными наставниками. В рамках акселерации им доступент коворкинг в кластере «Ломоносов» и обучающие занятия сфере инноваций и бизнеса, а также встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками.

Резидентам «Академии инноваторов» предложат протестировать финальный продукт на городских и бизнес-площадках. На платформе проекта у них есть возможность выбрать запросы от крупных корпораций, доработать идею и довести ее до готового продукта при поддержке персональных наставников и экспертов со стороны компаний и Агентства инноваций Москвы.

От беспилотников до экзоскелета: самые интересные проекты четвертого потока

Среди участников нового потока «Академии инноваторов» — Вадим Скворцов, изобретатель интеллектуальной платформы для создания цифрового двойника производства машиностроительных предприятий. Разработка позволяет оптимизировать производственные процессы, повышая их эффективность и снижая издержки. С этим проектом Вадим уже стал лауреатом премии «Новатор Москвы» в номинации «Меняющие реальность» направления «Промышленность».

Глеб Ким — автор первого в России проекта, позволяющего применить искусственный интеллект в кардиохирургии и кардиологии. Решение способствует повышению качества медицинской помощи и ускорению диагностики в 10 раз.

Марина Летовальцева разработала модульные системы на основе проводящих тканей для защиты от переохлаждения при пониженных температурах. Их эффективность подтверждена в экстремальных ситуациях — при восхождении на Эльбрус и в условиях климата Крайнего Севера.

Антон Москалюк создал роботизированный экзоскелет для коленного сустава. Он помогает людям с травмами ног восстанавливать их подвижность и постепенно возвращаться к активной жизни.

Никита Усачев разработал беспилотный надводный аппарат с модулями машинного зрения. Устройство предназначено для мониторинга охраняемых зон и состояния экологии, оно помогает обеспечивать безопасность и защиту окружающей среды.

«Академия инноваторов» работает с 2021 года, но в 2023-м была перезапущена со значительными изменениями. Теперь это непрерывная программа интенсивного развития технологических проектов, к которой можно присоединиться в любой момент и на любом этапе. Она больше не имеет ограничений на прием заявок по отраслям, а возрастной порог участников снижен до 14 лет.

С момента перезапуска к «Академии инноваторов» присоединились более 20 тысяч разработчиков, ученых и предпринимателей из России и дружественных стран. Они создали свыше четырех тысяч инновационных проектов и более 290 стартапов, а также привлекли свыше 200 миллионов рублей инвестиций и грантов. Совокупная выручка резидентов программы превысила 260 миллионов рублей.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы, подведомственный городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.

Агентство объединяет начинающих новаторов, стартапы и технологические компании из столицы и других регионов. Для тех, кто находится в начале пути и только собирается основать стартап, организация предлагает три масштабных проекта. Это конкурсы «Лидеры цифровой трансформации» и «Новатор Москвы», а также непрерывная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов».

https://www.mos.ru/news/item/144483073/

