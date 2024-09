Двухсекционный дом с подземным паркингом строят по программе реновации в Кузьминках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На улице Юных Ленинцев (земельный участок № 97/4) в районе Кузьминки продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«В новостройке ведутся работы по устройству монолитных конструкций на уровне седьмого этажа. Она будет состоять из двух секций переменной этажности. В доме также предусмотрен подземный паркинг на 57 машино-мест», — уточнил Владислав Овчинский.

В секциях будет 188 квартир с улучшенной отделкой, полностью соответствующей стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Чтобы дом гармонично вписался в архитектурный ансамбль района, его фасады будут выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом бежевых оттенков. Кроме того, на фасадах установят металлические корзины для кондиционеров, а входные группы оформят витражным остеклением.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, уложат газоны и разобьют цветники, обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.

Строительство жилых объектов по программе реновации на протяжении всех этапов контролирует Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). Как отметил его руководитель Антон Слободчиков, строительство дома ведется с мая 2023 года. За это время инспекторы провели на площадке пять контрольно-выездных мероприятий, в ходе которых оценили качество работ и применяемых материалов.

«Помимо бетонирования, на объекте выполняется гидроизоляция покрытия плиты перекрытия подземного паркинга и установка внутренних инженерных коммуникаций», — добавил Антон Слободчиков.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек, что позволило переселить свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

https://www.mos.ru/news/item/144475073/

