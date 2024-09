ГУУ познакомил школьников с ПИШ «РосГеоТех»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления прошла деловая игра «IT – руки и глаза инженера будущего» для школьников 10-11 классов в рамках проекта Передовые инженерные школы «РосГеоТех» ГГНТУ.

Открыл встречу начальник Управления координации научных исследований ГУУ Максим Плетнев, который познакомил гостей с деятельностью ПИШ «РосГеоТех», охватывающей такие сферы как альтернативная энергетика, энергомашиностроение, нефтегазовое дело, автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы.

С приветственным словом к участникам также обратился руководитель ПИШ «РосГеоТех» Андрей Лужецкий.

В рамках деловой игры школьники познакомились с основами программирования, концепциями компьютерных наук, цифровыми технологиями, программным обеспечением, операционными системами и многим другим. Также ребята попробовали себя в тестировании и системном анализе.

Подобные мероприятия помогают участникам в дальнейшем сделать осознанный выбор специализации и технологий, а также улучшить свои навыки в выбранном направлении.

