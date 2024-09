Город выставит на продажу коммерческое помещение в районе Тропарево-Никулино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столица выставит на торги объект недвижимости со свободным назначением в районе Тропарево-Никулино. Принять участие в аукционе смогут все желающие.

«Осенью инвесторы смогут принять участие в аукционе по покупке помещения площадью почти 590 квадратных метров. Объект находится на первом этаже дома 127 на проспекте Вернадского, который расположен в 15 минутах ходьбы от станции “Юго-Западная” Сокольнической линии метро. В нем возможно ведение любой деятельности: открытие пункта выдачи товаров, магазина, точки общественного питания. Благодаря большой площади он подойдет для реализации сразу нескольких бизнес-идей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В помещении обустроены кабинеты, это позволит будущему владельцу организовать торгово-офисный центр или сдавать свободные площади в аренду, например под представительства турагентств, парикмахерские и другие виды услуг, пользующиеся спросом у населения.

Кроме того, можно открыть бизнес по оказанию бытовых услуг. Рядом с жилым домом, на первом этаже которого расположено коммерческое помещение, находится гостиница.

Нежилой объект имеет три отдельных входа, два из которых выходят на пересечение Ленинского и Вернадского проспектов. Такое расположение позволит разделить потоки клиентов, рабочего персонала и жителей многоквартирного дома.

Вся информация о выставляемых на торги помещениях представлена на инвестиционном портале Москвы. Узнать больше о реализуемом столицей имуществе, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

