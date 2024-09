Город выделит землю для строительства образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город без торгов предоставит инвестору земельный участок для строительства образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Здесь возводится современный жилой квартал с социальной инфраструктурой, коммерческой недвижимостью и общественными пространствами. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выделит девелоперу 2,9 гектара земли для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства объекта образования на юге столицы. Учреждение станет одним из самых больших в Москве. Оно будет рассчитано на 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Также планируется возвести современный спортивный комплекс», — рассказал Владимир Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест. Договоры аренды участков планируется заключить на пять лет.

«В Москворечье-Сабурове около строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка планируется выделить два участка: 1,74 гектара — для строительства образовательного комплекса и 1,16 гектара — для возведения спортивного ядра. В состав будущего спортивного центра рядом с образовательным комплексом войдет многофункциональный стадион с площадками для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг будет проложена беговая дорожка, а также оборудованы две зоны для занятий воркаутом и яма для прыжков в длину», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В составе жилого комплекса на юге столицы уже построили 10 корпусов с нежилыми первыми этажами, школу для 900 учеников и детский сад, рассчитанный на 160 воспитанников. Помимо этого, здесь обустроили пешеходный бульвар и зону для занятий спортом на открытом воздухе — с тренажерами, памп-треком для взрослых и детей, площадками для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также трибуну для зрителей. Вокруг спортивного кластера проходит трасса для катания на роликах, самокатах, велосипедах и скейтбордах.

https://www.mos.ru/news/item/144477073/

