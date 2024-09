В этом году в столичных медучреждениях установили более 70 современных лифтов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 70 современных лифтов в столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках реализации городских программ в этом году выполнена замена 21 лифта в поликлиниках, где проходил капитальный ремонт, и 52 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу, в действующих больницах. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности. Замена лифтов в корпусах больниц проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами», — отметил Петр Бирюков.

Лифты обновили в городской клинической больнице (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана и ГКБ имени С.С. Юдина.

Подъемники для медучреждений отличаются большой грузоподъемностью и увеличенными размерами дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, и оснащены системами высокой точности остановки.

Для маломобильных посетителей и пациентов с нарушениями слуха и зрения предусмотрены поручни, устройство для голосовых объявлений и кнопки с азбукой Брайля.

В лифтах есть вентиляция и обеззараживающие УФ-рециркуляторы, они оснащены системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Все детали и компоненты отечественного производства, что упрощает обслуживание.

https://www.mos.ru/news/item/144505073/

