В районе Щербинка продолжается строительство автомобильной дороги

Автодорога в Щербинке от улицы Южной до Залинейного переулка готова на четверть. Об этом сообщилзаместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С момента присоединения к Москве в ТиНАО было построено и реконструировано более 400 километров дорог. И мы продолжаем активно развивать транспортный каркас новых округов. Один из проектов, который реализуем сегодня, — четырехполосная трасса от улицы Южной до Залинейного переулка в Щербинке, вблизи Варшавского шоссе с выездами на эту магистраль. Протяженность объекта составит около трех километров, сейчас он готов на 25 процентов. Так, полностью выполнена подготовка насыпи, ведутся укладка дорожного полотна и монтаж инженерных коммуникаций», — рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря новой дороге жителям будет удобно выезжать из Щербинки на Варшавское шоссе. Кроме того, из восточной части города станет проще добираться до платформы Остафьево второго Московского центрального диаметра.

«В ходе работ Южную улицу и Залинейный переулок расширяют до четырех полос — по две в каждом направлении. Возле железнодорожной платформы Остафьево построят разворотное кольцо для городского транспорта. Также в рамках проекта оборудуют пешеходный тротуар и велосипедную дорожку, вдоль автодороги сделают наружное освещение», — отметил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Трассу оборудуют светофорами. После окончания основных работ благоустроят прилегающую территорию, в том числе возле Яшкина пруда.

Ранее Сергей Собянин открыл новый участок основной магистрали ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. В 2026 году трассу соединят с Московским скоростным диаметром. В результате будет организовано бессветофорное движение от Новой Москвы через весь город до Ленинградского шоссе и путепровода, который ведет в Санкт-Петербург.

https://www.mos.ru/news/item/144508073/

