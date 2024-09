В Политехе создадут научно-образовательный центр беспилотных систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Беспилотные системы являются приоритетным направлением развития науки и техники в стране. Естественно, что в Политехе это направление активно развивается: это и собственные разработки в БПЛА, безэкипажные катера, подводная робототехника, системы машинного зрения для наземных беспилотников. У университета есть статус федерального провайдера по обучению в сфере беспилотных авиасистем — проектированию, эксплуатации и пилотированию БПЛА, в том числе в виде молодежных конструкторских бюро. Однако тематика очень широкая и комплексная.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской во время подписания соглашения с партнёрами о создании научно-образовательного центра БПЛА отметил: Задачи в этой области можно назвать глобальными, они охватывают множество технологий и направлений исследований и подготовки. Это и средства связи, и 3D-печать, и новые материалы. Безусловно, это невозможно без современных цифровых технологий моделирования, которыми мы владеем в полной мере. Наш университет готов отвечать на вызовы времени и полноценно будет развивать эту сферу .

Соглашение подписано с НПО «Кайсант», АНО ЦПВ «ЗОВ-АА», АО «ЦНИИ «Циклон», ООО «Инженерные системы» при участии 56 учебного центра БПЛА МО РФ.

Партнёры договорились об организации и развитии сотрудничества по следующим направлениям:

создание инновационных программных продуктов для БПЛА;

разработка схемотехничесих решений для беспилотных летательных

аппаратов (БПЛА) и его основных узлов;

разработка систем радиоподавления (РЭБ);

разработка систем РЭР (радиоэлектронная разведка);

методологическое обеспечение процессов проектирования, разработки и эксплуатации беспилотных авиационных систем, в том числе вопросы юридического сопровождения;

проведение натурных испытаний.

С целью повышения квалификации сотрудников и студентов университета будет задействована испытательная площадка для БПЛА/РЭБ/РЭР на базе двух военных полигонов 56 учебного центра БПЛА МО РФ. В рамках практики студенты смогут собирать реальные БПЛА, а также узлы РЭБ/РЭР. Первая очередь такой практики будет запущена на базе Института среднего профессионального образования. Кроме того, речь шла об участии партнёров в военно-патриотическом воспитании молодежи. Основой всего этого должен стать научный кластер развития технологий в сфере БПЛА/РЭБ/РЭР.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/v-politekhe-sozdadut-nauchno-obrazovatelnyy-tsentr-bespilotnykh-sistem/

