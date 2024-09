В НГУ начнутся занятия в рамках практического курса для аспирантов «Основы научного исследования»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Занятия в рамках курса для аспирантов «Основы научного исследования» начнутся в Новосибирском государственном университете 26 сентября. Данный курс является составной частью образовательного компонента новой модели аспирантуры НГУ наряду с другой дисциплиной — «Академический английский язык». Они являются обязательными для обучающихся на первом курсе аспирантуры всех факультетов вуза.

Программа курса разработана заведующим лабораторией функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Физического факультета НГУ Павлом Гейдтом в 2022 году. Курс рассчитан на один семестр. Часть аспирантов изучают его в первом полугодии учебного года, остальные – во втором. За два года его прошли более 360 молодых ученых.

— Данный курс не предполагает освоение глубинных теоретических аспектов философии, предпринимательства, психологии коммуникации, естественных наук и других классических дисциплин. Он скорее является синтезом нескольких разделов данных дисциплин, имеющих наибольшую практическую значимость для аспирантов на данном этапе. Его цель — помочь молодым ученым из разных наук в прохождении аспирантуры и дальнейшем занятии самостоятельной исследовательской деятельностью. Идея курса исходит из распространённой проблемы: зачастую педагоги вузов не рассказывают аспирантам структурируемым образом о множестве практических сведений, касающихся научной деятельности, об ее организационных и отчетных аспектах, об исполнительности в проектах, об особенностях подготовки заявок на гранты, об этикете в научном сообществе и коллективе, о средствах поиска информации, о компьютерных средствах работы с массивами данных и многом другом. В итоге у аспирантов возникает немало трудностей: как сформулировать гипотезу своего исследования, как подготовить публикацию для научного издания, как удачно выступить на защите своей диссертации и других неясностей. Знания, которые они получат в рамках курса, помогут молодым ученым в самом начале их научной карьеры выстраивать отношения с научными руководителями, руководством кафедр и факультетов, руководителями научных проектов, сотрудниками своей лаборатории, фондов, мониторинговых ведомств и других структур, с которыми им предстоит столкнуться, — пояснил Павел Гейдт.

Курс состоит из 8 лекций, в числе которых «Основные аспекты проведения исследования», «Роль управления в научном исследовании», «Финансирование научной деятельности», «Написание научных публикаций», «Участие в научных мероприятиях» и «Способы защиты диссертаций через ВАК и диссовет НГУ». Данные лекции прочтут Павел Гейдт, а также доцент кафедры квантовой электроники Физического факультета НГУ Илья Бетеров, доцент кафедры политической экономии ЭФ, ведущий научный сотрудник Лаборатории эмпирического анализа отраслевых рынков ЭФ Анна Комарова и начальник управления сопровождения и анализа научных исследований НГУ Наталья Аксенова.

Курсом предусмотрено два практических занятия. В отличие от лекций, которые являются обобщением уже имеющихся знаний и упорядоченной информации из разнообразных источников, практики представляют собой оригинальный авторский материал. Первое занятие — «Принцип Майкла Фарадея: работай, закончи, опубликуй» — разработал Павел Гейдт.

— Публикация результатов исследовательской работы в научных журналах для каждого ученого обязательна, но для тех, кто делает свои первые шаги в большой науке это вызывает немало трудностей. В какой журнал отправить свои наработки? Как правильно написать и оформить рукопись? Как реагировать на замечания рецензентов? Кто принимает решение о публикации статьи? Что делать, если рукопись не принята к опубликованию? Как сделать так, чтобы она все-таки вышла в свет? И это далеко не все вопросы, которые возникают у молодых исследователей на первом этапе своей самостоятельной вдумчивой научной работы. Мы постарались воссоздать процесс подготовки статьи к публикации в условиях учебной аудитории, чтобы он стал понятным и «прозрачным». Ребята делятся на 4 группы: авторский коллектив, администрация вуза, редакция зарубежного научного журнала, редакция отечественного издания. Каждый участник практического занятия получает свою роль: ученый, научный руководитель, главный редактор научного журнала, рецензент и другие. Таким образом воспроизводятся все этапы данного процесса создания и опубликования статьи, а роли участников этого процесса приобретают смысл, как будто оживают, — рассказал Павел Гейдт.

Второе практическое занятие «Критическое мышление в науке. ТРИЗ: актуальность для технических и гуманитарных наук и дальнейшие перспективы применения ТРИЗ для диссертационных работ» разработал и проводит директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин. Здесь также важна командная работа. Смешанные группы молодых ученых с разных факультетов и институтов сообща разрешают сложные противоречия в науке и технике, предполагающие использование творческого подхода. Здесь же аспиранты получают домашнее задание: найти способ решения технической проблемы в рамках своего диссертационного исследования и описать его в 200 словах.

На данном этапе предполагается вырабатывание у аспирантов навыков постановки исследовательских проблем и системное проектирование путей решения этих проблем в интересующих их видах деятельности, стимулирование молодых ученых к методологической рефлексии над своим научным проектом, привитие стремления к четкости, структурированности и внутренней связности аргументов и рассуждений в своих письменных работах и устных выступлениях, поддержание интереса к дальнейшему глубокому освоению сопряженных с курсов дисциплин в рамках и вне рамок их диссертаций.

— Начинающий ученый должен быть готов к практической научной работе в аспирантуре и уметь проводить самостоятельные научные исследования. Для этого необходимо четкое знание актуальных научных проблем, способность проведения анализа состояния интересующей темы и связанной с ней сферы деятельности. Аспирантам необходимы навыки подготовки заявок на гранты, планирования исполнения работ и выполнения проекта в срок. Важны также сдача отчетности с опубликованием результатов интеллектуальной деятельности, выступления на международных конференциях и, конечно же, успешная защита диссертации. Мы научим аспирантов заниматься наукой самостоятельно, а также говорить о ней понятным языком, — резюмировал Павел Гейдт.

