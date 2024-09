В Московском метрополитене начали подготовку к зимнему сезону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный метрополитен начал подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные поездки пассажиров в городском транспорте. Московский метрополитен дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов — летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной», — рассказал Максим Ликсутов.

Каждую осень в метро возвращают около шести тысяч вторых вестибюльных дверей. До конца октября их установят на всех станциях. Кроме того, идет проверка воздушно-тепловых завес: они находятся на входах и выходах и обеспечивают нагрев воздуха.

При наступлении холодов тоннельная вентиляция и кондиционеры в поездах переводятся на зимний режим работы. Помимо этого, на многих станциях метро есть лестницы с системами обогрева, которые препятствуют образованию наледи.

https://www.mos.ru/news/item/144470073/

