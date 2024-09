Вышел в свет спецвыпуск газеты «За строительные кадры» к юбилею факультета экономики и управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Вышел в свет специальный выпуск газеты «За строительные кадры», посвящённый 25-летию факультета экономики и управления СПбГАСУ.

В свежем номере читайте:

Выбор профилей – согласно потребностям рынка труда

Декан факультета экономики и управления Галина Токунова – о богатой истории подготовки специалистов в сфере экономики строительства в нашем университете и о том, почему растёт интерес абитуриентов к этим профессиям.

Как стать успешным в профессии, возглавить университет и построить бизнес

На страницах газеты – два пути к успеху специалистов разных эпох: профессора-консультанта, ранее занимавшего должность ректора СПбГАСУ, Юрия Панибратова и выпускника 2009 г. – к. э. н., основателя группы компаний Development Systems Сергея Веселова. Их опыт показывает, что главные составляющие успеха актуальны в любые времена.

Кафедра — отрасль: шесть направлений взаимодействия

Образовательный процесс в партнёрстве с отраслью. Рассказываем, как сотрудничество кафедры менеджмента в строительстве с отраслевыми компаниями помогает в актуализации учебных программ, профессиональной ориентации и трудоустройстве студентов.

Научные исследования на иностранном

Почему научные мероприятия на иностранном языке – это шаг в будущее специалиста? Узнайте от заведующей кафедрой межкультурной коммуникации Елены Селезнёвой и студентки Софии Мягкой.

Преподавание стимулирует саморазвитие

Получить диплом и остаться в университете! Доцент СПбГАСУ Ольга Бочкарёва рассказала о преимуществах преподавательской деятельности, залоге успеха в ней и о том, как благодаря общению со студентами удаётся держать руку на пульсе современности.

ФЭУ — факультет энергичных и творческих людей

Студенты говорят о больших возможностях на факультете и в университете, а первокурсники делятся эмоциями от поступления и впечатлениями от первого месяца учёбы.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/vyshel-v-svet-spetsvypusk-gazety-za-stroitelnye-kadry-k-yubileyu-fakulteta-ekonomiki-i-upravleniya/

