Выпускник ГУУ в числе лучших спортсменов России по ВМХ-спорту

Выпускник кафедры «Управление в спортивной и фитнес индустрии» ИОМ ГУУ Александр Катышев раз за разом занимает высшую ступень пьедестала на соревнованиях по ВМХ-спорту.

Этим летом Александр завоевал четыре золотые медали на Чемпионате России по ВМХ гонкам и стал победителем нескольких этапов Кубка России.

«С каждым годом уровень проведения соревнований растет, и я хочу сказать спасибо всем причастным к созданию и реализации такого большого события», — поделился спортсмен на своей странице.

В сентябре выпускник ГУУ вновь пополнил запас золотых медалей, заняв 1 место на IX этапе Кубка России.

Поздравляем Александра с заслуженными наградами и желаем дальнейших побед и ярких достижений!

