Вызов для юных и дерзких. Стартовал очередной конкурс «Дизайн молодых-2024»

Это самый масштабный конкурс молодёжного дизайна и искусства, который пройдёт в Петербурге уже в пятый раз. В прошлом году конкурс впервые вышел за общегородские рамки и объединил свыше трёх тысяч студентов и недавних выпускников 147 вузов и колледжей из более чем 70 городов России.

Всего в основную программу «Дизайн молодых/Young Design-2024» вошли 16 уникальных номинаций, разработанных совместно с ведущими профильными вузами и крупными компаниями-партнёрами конкурса.

Участников и гостей на церемонии открытия приветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Он отметил высокий запрос экономики города на специалистов различных отраслей дизайна, что подтверждается как ростом их профессионального статуса, так и уровнем материального вознаграждения. Санкт‑Петербург заинтересован в увеличении рынка труда профильных специалистов как важной составляющей производящей материальной силы города. И проведение такого рода конкурсов способствует раскрытию их профессионального потенциала.

Мы открыты не только для тех, кто сейчас обучается по различным направлениям дизайна, но и для всех студентов, которые хотели бы проявить свои творческие способности в этом конкурсе при поддержке менторов и наставников. Не сомневаюсь, что для многих из них это станет важной ступенькой в их профессиональном росте и достижении карьерного успех , — отметил Владимир Княгинин.

Участие в конкурсе могут принять студенты вузов и колледжей, а также выпускники трёх последних лет. Заявки принимаются до 13 октября. Подробная информация о конкурсе, его номинациях и партнёрах размещена на сайте.

Конкурс организован Фондом инициатив Санкт‑Петербурга при поддержке Правительства города. Его основными соорганизаторами выступают Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт‑Петербург, Санкт‑Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого, Академия имени Штиглица и Санкт‑Петербургский государственный университет. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основная цель проведения мероприятия — поддержка талантливой молодёжи, привлечение молодых художников и дизайнеров к работе над крупными проектами компаний-партнеров, разработка и реализация перспективных идей для предприятий реального сектора экономики города.

Директор Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Петроченко выступила на открытии с приветственным словом и представила номинации Политеха.

Первая номинация по графическому дизайну. Партнёр номинации — Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Проект называется Ильинская слобода. Номинация предусматривает разработку территориального брендинга исторической территории Ильинской слободы

Вторая номинация по предметному дизайну, партнёром которой является Студенческий городок Политеха. Цель — разработка набора мебели учебной комнаты студенческого общежития, включая интерьер.

Третья номинация — это промышленный дизайн. Партнёр номинации-компания NotAnotherOne. Номинация называется «SmartCace: разработка умного чехла для смартфона».

Мы приглашаем принять участие в конкурсе студентов и выпускников творческих специальностей в номинациях, предложенных Политехом. Желаю всем участникам и организаторам успехов и вдохновения! — сказала Марина Петроченко.

К открытию конкурса приурочена выставка «Петербургские школы дизайна», посвящённая истории развития петербургского дизайна на примере четырех ведущих вузов-соорганизаторов мероприятия. В её многоплановую экспозицию также вошли образцы мебели и другие дизайнерские продукты, созданные участниками прошлогоднего конкурса по заданиям компаний-заказчиков. Выставка открыта для всех желающих до 2 октября.

